POCO X3 : il brand di smartphone che ha rivoluzionato il settore

POCO, il brand di smartphone che ha rivoluzionato il settore, ha presentato oggi il suo ultimo modello: POCO X3 (NFC). Pensato per i giovani appassionati di tecnologia e di videogiochi, adotta un design “finish line” che esprime potenza. Il dispositivo punta tutto sulle performance, offrendo le specifiche di fascia alta più proficue e puntando all’essenziale, il tutto a un prezzo davvero competitivo.

Con il debutto del più recente e potente processore 4G della serie 700 di Qualcomm – Snapdragon 732G – POCO X3 (NFC) vanta prestazioni straordinarie garantendo fino a due giorni con una sola carica, grazie a una grande batteria da 5.160 mAh. Inoltre, il display a 120Hz+240Hz crea un’esperienza incredibilmente fluida e reattiva, superiore alla maggior parte dei dispositivi flagship presenti sul mercato.

POCO X3 NFC sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre alle ore 13.00 su mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo di 229,9€ per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,9€ per quella da 6GB+128GB.

Ma non è tutto. Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6GB+128GB sarà in vendita a un prezzo Early Bird di 249,9€ su mi.com e su Amazon.

Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo Early Bird di 199,9€ su mi.com e Amazon, per le prime 24 ore.

