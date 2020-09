Omicidio Willy Monteiro Duarte, chi sono i quattro arrestati

I quattro ragazzi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte sono nel carcere di Rebibbia.

Nei prossimi giorni l'udienza di convalida. Sono Francesco Belleggia, 23 anni, Mario Pincarelli, 22, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 25 e 24. Sono accusati di omicidio preterintenzionale. La storia ha sconvolto l'intera comunità di Colleferro, vicino Roma, ma per la sua brutalità suscita indignazione e perplessità in tutta Italia.

Colpito e colpito, anche alla testa, finché non è rimasto senza vita sull'asfalto. Willy Monteiro Duarte, un 21enne italiano di origini capoverdiane che viveva a Paliano, è morto per le percosse ricevute per strada da tutti e quattro. Tutti isolati, giovedì saranno interrogati dal gip di Velletri. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia disposta dalla procura sul corpo del giovane.

"Sono disperato", ha detto Francesco Belleggia, uno dei detenuti, al suo avvocato, che lo ha incontrato brevemente in carcere. "Tornerò a parlare con il mio cliente domani perché oggi non è riuscito a far fronte a un colloquio. È distrutto da quello che è successo".

I quattro detenuti condividevano la passione per le arti marziali e le foto sui loro profili social li ritraevano in pose allo specchio o in palestra dove esibivano tatuaggi, simboli paramilitari e muscoli. I fratelli Gabriele e Marco Bianchi hanno praticato MMA, acronimo inglese per arti marziali miste, uno sport da combattimento a pieno contatto che riunisce tutte le tecniche delle varie arti marziali ed è considerato potente e, per alcuni, "estremo". Avevano precedenti penali.

Delusione e disperazione in Paese per la morte di Willy, grande tifoso giallorosso e promessa della squadra di calcio della polisportiva cittadina, che ha studiato in un istituto alberghiero e ha lavorato come aiuto cuoco in un ristorante della zona. Oggi a Colleferro e Paliano è stato proclamato il lutto della città.