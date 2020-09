GTA ONLINE: Sbaraglia gli avversari nella modalità Competizione Diamond

Più, ricompense doppie in Via d’uscita di Gerald, risultati della sfida Centauri vs boss e altro.

Non devi forzare il caveau per guadagnare al Diamond questa settimana! Il casinò sarà il cuore dell’azione grazie alla serie di modalità Competizione al Diamond. I partecipanti riceveranno ricompense doppie in tutte le modalità della serie, e i vincitori di qualsiasi modalità riceveranno un omaggio irripetibile: 250.000 GTA$ entro sette giorni dalla vittoria.

Come avevamo anticipato, i bonus di questa settimana sono basati sulle attività più giocate (Sfide e Incarichi del boss o dell’MC) nel fine settimana. Stavolta hanno vinto i boss, quindi preparati a darti al contrabbando. Le vendite di carichi speciali frutteranno il doppio delle ricompense per tutta la settimana.

Se Gerald ti chiama, non lasciare squillare il telefono. Tutte le missioni di Via d’uscita di Gerald frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 9 settembre, quindi rispondi alla sua chiamata, aiuta un vecchio amico e assicurati una bella ricompensa.

IL PRIMO PREMIO DELLA SETTIMANA: LA MAIBATSU PENUMBRA FF

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Maibatsu Penumbra FF, un veicolo dimesso solo all’apparenza che può andare da zero a centomila in un batter d’occhio.

Questa settimana il Diamond ha in serbo offerte e sconti di ogni tipo per chi ha voglia di sfizi ma non di spendere troppo. Goditi lo champagne gratis al bar e assicurati di passare per il negozio del casinò: l’abbigliamento esclusivo del Diamond è a metà prezzo per tutta la prossima settimana. L’attico di lusso e tutte le sue personalizzazioni (colorazioni, stili, planimetrie e stanze aggiuntive) sono scontati del 30%.

30% di sconto

Grotti Furia

Grotti Itali GTO

Överflöd Entity XXR

40% di sconto

Karin Kuruma (Armored)

In più, 40% di sconto su Mammoth Thruster e 30% di sconto su TM-02 Khanjali fino al 9 settembre.

Ma continua a seguirci! Nell’arco delle prossime settimane potrai approfittare di molti altri sconti sui veicoli.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno:

200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana

Night club a Vespucci Canals gratis

70% di sconto sul Mammoth Avenger

75% di sconto su officina e armeria dell’Avenger

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per l’elenco completo di tutti gli eventi speciali, i bonus e gli sconti attivi in questo momento.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

