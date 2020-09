RED DEAD ONLINE: Il Coyote leggendario è a Blackwater

Questa settimana i Naturalisti hanno la possibilità di cercare il Leggendario Milk Coyote, l’ultimo Animale Leggendario da aggiungere a Red Dead Online insieme ad ulteriori sconti sbloccabili, nuovi capi di abbigliamento e altro ancora.

IL LEGGENDARIO MILK COYOTE VAGA NEI PRESSI DI BLACKWATER

Il predatore è stato avvistato mentre attaccava il bestiame locale

I residenti di Blackwater hanno avvistato un coyote dal pelo bianco e dagli occhi chiari e luminosi mentre era intento a vagare nei pressi della loro città e ad attaccare il bestiame. Pare che il Milk Coyote abbia una tana nelle vicinanze: preparati ad affrontarne un branco inferocito.

Parla con Harriet nel suo negozio per avviare questa missione di avvistamento, disponibile per i Naturalisti di rango 5 e superiore. Chi completerà in qualsiasi modo questa missione di avvistamento riceverà un’offerta per il 40% di sconto sugli articoli per Naturalisti Principianti o Promettenti. Prelevare un campione del Milk Coyote, invece, permetterà di ricevere un’offerta per il 40% di sconto sugli articoli di qualsiasi Ruolo di rango Provetto.

In più, gioca una delle modalità in evidenza nella Serie di Sparatorie (Estrema) della settimana e ricevi RDO$, Lingotti d’Oro e PE doppi



Chi giocherà a Red Dead Online questa settimana riceverà una ricompensa per una camicia gratuita (di rango 15 o inferiore) a sua scelta.

GUS TRAPPER STORE

Se dovessi decidere di usare la forza sul Milk Coyote, puoi portare la sua pelliccia a Gus Macmillan: lo trasformerà in uno splendido soprabito da indossare nelle tue prossime partite di caccia.

NOVITÀ NEL CATALOGO

Questa settimana ci sono diverse novità per il catalogo Wheeler, Rawson & Co, tra cui:

Cappello Barrelle

Cappello Inkstone

Giacca Farling

SCONTI PER DISTILLATORI

Gli sconti della settimana sono dedicati ai Distillatori: sarà possibile spostare gratuitamente la propria Capanna da Distillatore, approfittare del 40% di sconto sugli articoli per Distillatori Principianti e Promettenti e di 3 Lingotti d’Oro di sconto su tutti i temi per il Saloon del Distillatore. Per aiutare gli aspiranti contrabbandieri e distillatori a iniziare la loro attività preferita, abbiamo deciso di scontare di 5 Lingotti d’Oro il costo della Capanna da Distillatore fino al 7 settembre.

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club riceveranno ricompense per:

5 feromoni di animale leggendario

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti leggendario

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 14 settembre riceveranno un Soprabito Icahi gratuito realizzato in pelle di cinghiale pregiata, cinque ricompense per una scatola di munizioni Nitro Express gratuita e una ricompensa per 50 Cartucce sedative Varmint.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

