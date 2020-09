Coronavirus : Anche su ordinanza TPL De Luca usa virus secondo convenienze elettorali

"De Luca non vede il record di contagi in Campania e ancora non sospende l’ordinanza numero 65 del 6 agosto scorso (valida fino al 7 settembre) che prevede la possibilità di occupare il 100 per cento dei posti a sedere sui mezzi di trasporto marittimi. De Luca è passato dal lanciafiamme al negazionismo? La verità è che De Luca è un situazionista e usa il virus a seconda delle sue convenienze elettorali del momento. È di una irresponsabilità estrema di cui dovrà assumersi le conseguenze". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.