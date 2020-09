METTI ALLA PROVA LG VELVET: RESISTENZA È LA PAROLA D’ORDINE PER AFFRONTARE L’IMMINENTE BACK TO WORK

Solidità e qualità dei materiali tra le caratteristiche distintive di LG Velvet

Dopo aver utilizzato il nostro smartphone per ascoltare musica in riva al mare, per scattare fotografie a paesaggi imperdibili e condividerle con i nostri amici, al rientro dalle vacanze diventa necessario utilizzarlo per prendere nota degli impegni e degli appuntamenti in città, seguendo il ritmo delle intense giornate lavorative. Lo smartphone si dimostra quindi uno strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni e la necessità di avere un device resistente e duraturo emerge ancora di più quando ci troviamo ad affrontare l’imminente Back to Work. Per superare giornate frenetiche, corse contro il tempo ed eventuali cadute dello smartphone, LG Velvet è l’alleato ideale grazie alla solidità e qualità dei materiali che lo caratterizzano.

LG Velvet, il nuovo smartphone lanciato da LG in vendita al prezzo consigliato di 649,00 €, può infatti vantare due importanti caratteristiche di resistenza. Il device è dotato della certificazione MIL-STD-810G, uno standard definito dal Comando Test di Sviluppo degli Stati Uniti che si sviluppa su diversi test ambientali volti ad accertare che l’equipaggiamento militare sia resistente. In particolare, sono 12 i test che LG Velvet ha superato una volta messo alla prova. Tra cui:

· Test di funzionamento a temperature estreme: lo smartphone viene tenuto in funzione per un giorno a +43°C e per un altro giorno a -21°C. Viene poi sottoposto a tre cicli di shock termici: si tiene per due ore a +43°C e poi in meno di un minuto si passa a -21°C e viceversa.

· Test a bassa pressione: simulando la pressione che si troverebbe sulle vette di 4500m, lo smartphone viene fatto funzionare alla pressione di circa 57kPa per un giorno.

· Sabbia e polvere: viene simulata una sorta di tempesta di sabbia, in cui vengono sparate sabbia e polvere sullo smartphone a circa 33 km/h da 6 direzioni diverse in un ambiente con temperatura di 70°C. Il tutto in cicli di un’ora ripetuti per ben sei volte.

· Test di caduta: alcuni campioni di Velvet sono stati fatti cadere 26 volte da un’altezza di 76 cm su un piano di compensato da 2 cm appoggiato su una base di cemento.

Questi e altri test militari, effettuati presso i laboratori Eurofins MET Laboratories Inc negli Stati Uniti, confermano la resistenza di LG Velvet, dimostrando che lo smartphone è in grado di funzionare correttamente anche dopo l’esecuzione dei test stessi.

LG Velvet è inoltre dotato della certificazione IP68, effettuata con un test in acqua dolce, che garantisce un’ottima resistenza a polveri e liquidi, offrendo così a tutti gli utenti amanti della tecnologia un’alternativa valida e concreta alle ingombranti cover per la protezione degli smartphone. Nello specifico, il Velvet resiste all’acqua per un massimo di 30 min a una profondità massima di 1,5 m.

