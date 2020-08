Uno schiaffo per chi ne ha davvero bisogno! Nel sacchetto abbandonato chili di pasta

E' successo a Forlì in viale Salinatore, all'angolo con Marco Antonio Mambelli, c'è chi ha trovato nella zona che ospita il contenitore per la raccolta degli indumenti usati lo spazio per sbarazzarsi di un sacco contenente chili e chili di pasta ancora imballati. Alcune erano scadute da poco meno di un anno, ma altre etichette dicevano "da consumare preferibilmente entro il 29 maggio 2021".

Ci sono confezioni che portano il marchio dell'Unione Europea, con il "prodotto vietato al commercio" inciso a caratteri cubitali. Si tratta quindi di prodotti destinati ai poveri. Il Fondo sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'Unione Europea per fornire aiuti alimentari e materiali ai poveri. Include cibo, vestiti e altri elementi essenziali per uso personale, come scarpe, sapone e shampoo. Gli aiuti devono andare di pari passo con misure di integrazione sociale, come iniziative di orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire dalla povertà.

Le autorità nazionali possono anche sostenere l'assistenza immateriale ai più svantaggiati per aiutarli a integrarsi meglio nella società. Il sostegno del Fead aiuta le persone a uscire dalla povertà e dall'emarginazione. Aiuta i più svantaggiati soddisfacendo i loro bisogni primari, condizione essenziale per poter trovare un lavoro o seguire una formazione come quelle sostenute dal Fondo Sociale Europeo. C'è chi soffre la fame e fatica a lottare quotidianamente per un pasto e chi ha troppo, con lo stesso “privilegio” di scegliere di gettare in piazza i propri prodotti primari.