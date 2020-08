GTA Online: Los Santos settimana del Grand Prix di San Andreas

Ricompense triple nelle gare per ruote scoperte create da Rockstar e altro ancora

La velocità è un vizio come tutti gli altri: è costosa, esclusiva e fa crepare un sacco di gente, soprattutto se si tratta del lampo che trasforma le auto in proiettili impazziti sui circuiti da gara.

Mettiti al volante nelle gare per ruote scoperte create da Rockstar, inclusi i nove tracciati nuovi di zecca introdotti dal Los Santos Summer Special, per ricevere GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Tenere traccia

Dimentica le gare con i catamarani da 15 metri a Vespucci Canals. L’élite di Vinewood quest’anno è passata alle gare per veicoli a ruote scoperte nel cortile di casa. Più comodi di così si muore. Rotola dalla sdraio direttamente nell’abitacolo e preparati ad assaporare lo champagne della vittoria.

Vita da spiaggia

Cosa c’è di più scomodo di stare nell’abitacolo di un’auto a ruote scoperte mentre sfidi la forza di gravità sfrecciando a centinaia di chilometri all’ora, in una strada piena di curve che ti fa venire il mal di mare cercando di evitare gli avversari che ti si schiantano accanto? Farlo con la sabbia nel costume. Preparati a surfare.

Le gare insegnano

L’iconica insegna di Vinewood può significare tante cose. Per alcuni, simboleggia la fama, la fortuna e riuscire a sfondare. Per te, è la speranza di tagliare il traguardo con il cranio intatto. Preparati a passargli così vicino da poter dare un bacetto portafortuna alla V.

Sopra la città

Ci sono due modi per entrare nel consiglio esecutivo del comitato commerciale di Los Santos. Opzione numero uno: nepotismo. Opzione numero due: ti infili in un’auto a ruote scoperte e ti catapulti direttamente dentro l’assemblea generale annuale. Niente colpisce la direzione come guidare un’auto da corsa attraverso una finestra al quarantesimo piano.

Diga

Sappiamo tutti che il comitato per la salute e la sicurezza non ha i soldi per eseguire i test sulla diga di Land Act. Forse per questo hanno dato il permesso a una compagnia privata di costruire una pista ad alta velocità per veicoli a ruote scoperte. Niente può mettere alla prova la sua resistenza quanto una decina di auto velocissime che si schiantano dopo la prima curva.

In rovina

Si stima che sulla Los Santos Freeway avvengano 71 incidenti mortali ogni 160 chilometri. Sappiamo cosa stai pensando. Sono numeri ridicoli. Vediamo se riusciamo a migliorarli.

Controvento

Qual è l’ultima cosa che vede un uccello in via d’estinzione che finisce tra le pale di una turbina del parco eolico Ron Alternates? Qualche anno fa la risposta sarebbe stata: il progresso. Oggi è più probabile che sia un’auto a ruote scoperte in fiamme due metri più a sinistra. Sempre di progresso stiamo parlando.

Morningwood

Come hanno potuto gli abitanti di una delle aree più ricche di Los Santos dare il permesso per una gara a ruote scoperte che attraversa il loro quartiere? Con le mazzette, ovviamente. Questo e il fatto che nessuno aveva detto che si sarebbe svolta a 20 piani di altezza e che avrebbe bloccato la luce solare. Ai residenti importa? Sì. E agli organizzatori della gara? No.

Sul ponte

Finalmente l’opera ingegneristica che tutti stavano aspettando: un ponte che attraversa l’Alamo Sea. A chi serve questo grande capolavoro? È la tanto agognata infrastruttura che porterà gli investimenti nella zona economicamente disastrata di Sandy Shores? Ma fammi il piacere. È una pista per l’1% più stupido dell’1% più ricco dei 100 CEO di BAWSAQ. Benvenuti nel progresso.

Ricompense doppie in Sfide e Incarichi del boss e dell’MC

Forse ti rispecchi maggiormente nella figura di un capoccia alla ricerca di facili guadagni illeciti. Che tu sia l’emblema di una losca organizzazione o a capo di uno sfacciato Motorcycle Club, sappi che le Sfide e gli Incarichi del boss o dell’MC fruttano ricompense doppie.

L’attività più giocata questa settimana contribuirà a determinare i bonus della settimana prossima (3-9 settembre): se i giocatori si cimenteranno nelle Sfide e negli Incarichi del boss, la prossima settimana le ricompense doppie saranno applicate alle missioni di vendita di carichi speciali; se invece preferiranno le Sfide e gli Incarichi dell’MC, GTA$ e RP doppi saranno appannaggio delle missioni di vendita degli stabilimenti di Centauri.

Inoltre, completa un incarico del boss o dell’MC e torna la prossima settimana per ricevere una maschera Tecnologica a pois verdi omaggio.

Maglietta Vapers Den gratis

Tutti i giocatori che accederanno a GTA Online nei prossimi sette giorni riceveranno gratis la Maglietta Vapers Den.

L’offerta termina il 2 settembre.

Il primo premio della settimana: la Progen PR4

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Progen PR4, avvolta nella livrea sponsorizzata da Tabacco Estancia. Consideralo un promemoria: ricordati di fare un pit stop e di cambiare le gomme. Potrebbe salvarti la vita!

SCONTI

Questa settimana Los Santos offre una miriade di sconti per criminali dal colletto bianco o blu, non si fanno differenze.

40% di sconto sulle clubhouse dell’MC

Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (Paleto Boulevard 1 e 68), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach

40% di sconto sugli Stabilimenti di Centauri

Uffici falsificazione documenti, fabbriche di banconote contraffatte, serre per la coltivazione di erba, laboratori di metanfetamina, garage per la produzione di cocaina

40% di sconto sugli uffici

Maze Bank ovest, Arcadius Business Center, Lombank ovest, Maze Bank Tower

30% di sconto sulle personalizzazioni degli uffici

Interni, cambio del nome dell’organizzazione, cassaforte, armadietto delle armi, alloggi, assistente personale

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegano i loro account del Social Club a Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato durante questa settimana (gli omaggi in GTA$ impiegheranno fino a 72 ore per essere accreditati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank). Inoltre, i membri di Prime Gaming riceveranno:

Night club a Vespucci Canals

70% di sconto sul Mammoth Avenger

75% di sconto su officine per armi e veicoli armati dell’Avenger

Per approfittare di questi vantaggi e di quelli futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per l’elenco completo di tutti gli eventi speciali, bonus e sconti attivi in questo momento.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

