Il boom del gioco online durante il lockdown: StarVegas in evidenza

Quando a marzo scoppiò la bolla Covid-19, molti dichiararono senza mezzi termini che questa esperienza pandemica avrebbe cambiato le abitudini di tutti.

Col senno di poi, sei mesi dopo la più grande tragedia sanitaria del mondo contemporaneo, mai pronostico fu più giusto. Il nuovo Coronavirus ha praticamente asfaltato un mondo che si credeva invincibile ed ha rimodellato tutta la realtà. Abitudini comprese, anche quelle più minime come possono essere quelle legate al gioco d’azzardo. Il gaming è in effetti una buona fotografia del reale e della situazione attuale. E può essere tranquillamente allargato a tutti i campi di indagine. Ad esempio, prendendo in considerazione i dati relativi al 2020, si nota immediatamente che il gioco, come le abitudini, ha subito una mutazione. Le scommesse sportive, capofila della filiera fino a febbraio, per esempio, sono oggi le più penalizzate dalla crisi.



Il gioco online, invece, da parte sua, ha spiccato il volo. Eccolo, un altro cambio di abitudine. Secondo i dati più recenti nel primo semestre del 2020, il settore ha registrato un aumento del 20%. I giocatori, chiusi in casa, hanno cambiato mezzo e ricerche specifiche hanno sottolineato come durante il lockdown l’11,3% dei giocatori ha cominciato la propria esperienza di gioco online. Proprio per questo l’intero settore ha tenuto botta, perdendo solo il 3% del proprio fatturato. Tra i settori più in forma è spiccato il poker, che a marzo 2020 ha registrato una crescita del 123% rispetto a marzo 2019. E gli eSports, con una quota mercato del 61%. Infine i casinò online, che hanno toccato quota 94 milioni di spesa e una crescita del +29,5%. Il vero semestre d’oro l’ha vissuto questo segmento del settore gaming.



Il mondo delle slot machine online ha ringraziato dunque il lockdown, dal momento che nei primi sei mesi l’incremento è pari al 37,1% ed ogni record di spesa e incasso del 2019 è stato ampiamente superato. Tutti i principali operatori italiani hanno registrato un incremento relativamente alle percentuali di accesso, in aumento del 20 e del 30%. In particolare l’operatore leader del momento è stato StarVegas, passato nel giro degli ultimi quattro mesi da 700.000 a un milione di utenti.



Nel mentre il settore del gioco fisico ha cominciato la sua lenta risalita. Le scommesse sportive, che hanno perso il 44% registrando poco più di 300 milioni di euro di spesa, provano a reagire ad una situazione mai vista prima. Dallo scorso quindi giugno, invece, sale giochi, scommesse e bingo hanno riaperto, in piena Fase 3, dovendosi peraltro adeguare alle linee guida delle Regioni. Delle sale del territorio nazionale al momento risultano attive l’82% del totale. La buona notizia è che i trend di gioco sembrano essere tornati alla normalità, ai valori cioè del periodo pre-Covid.



Per quel che riguarda le VLT la riattivazione ha riguardato l’88% del totale a fronte di un calo drastico che registra una raccolta media inferiore di un terzo a fronte dell’estate 2019 ma in linea con l’andamento pre-lockdown. Ad incidere, in questo caso, è stata anche l’introduzione della tessera sanitaria, obbligatoria per le VLT da gennaio dell’anno attualmente in corso.