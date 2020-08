Call of Duty: Black Ops Cold War arriva il 13 novembre

Il nuovo capitolo della serie di Black Ops è vicino! Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile dal 13 novembre.

Il gioco più venduto della serie di Call of Duty ritorna con un sequel che riprende dall’originale Black Ops;

Sarà disponibile anche sulle piattaforme di nuova generazione

Per giocare tutti insieme, sarà disponibile un supporto al cross-play su piattaforme di diversa generazione, una miriade di contenuti gratuiti post-lancio per il Multigiocatore e per la modalità Zombi

Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War condivideranno contenuti gratuiti dopo il lancio, basandosi sull’esperienza free-to-play e free-for-everyone giocata da oltre 75 milioni di giocatori in tutto il mondo

Il gameplay del Multigiocatore sarà rivelato il 9 settembre

L’iconica serie più venduta nella storia di Call of Duty ritorna con il nuovissimo Call of Duty: Black Ops Cold War. Un sequel diretto dell’originale Black Ops amatissimo dai fan e ambientato nei primi anni ’80, Black Ops Cold War immergerà i giocatori nei meandri dell’universo geopolitico della Guerra Fredda in un’esperienza avvincente nella quale niente è come sembra. Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda nei nuovissimi combattimenti in Multigiocatore e una nuovissima esperienza di gioco cooperativa Zombi.

Sviluppato per le console di nuova generazione da Treyarch e Raven Software, Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC su Battle.net a partire dal 13 di novembre, mentre l’arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X è previsto per le festività 2020, a seconda di quando le console saranno disponibili al pubblico.

“Siamo entusiasti di pubblicare il prossimo titolo campione d’incassi in Call of Duty, uno dei franchise più iconici dell’intrattenimento con oltre 100 milioni di giocatori su console, PC e mobile”, ha dichiarato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. “Black Ops Cold War offrirà un’esperienza elettrizzante che non solo alzerà il livello dei giochi d’azione di prossima generazione, ma permetterà ai nostri giocatori di rimanere connessi con i loro amici.”

“Quale modo migliore per annunciare l’uscita di Black Ops Cold War se non insieme ai nostri giocatori all’interno di Call of Duty: Warzone“, ha dichiarato Byron Beede, Executive Vice President and General Manager di Call of Duty, Activision. “Black Ops Cold War introduce un sacco di novità incredibili: dall’emozionante Campagna, al Multigiocatore di nuova generazione, alla nuovissima esperienza Zombi, fino all’aggiunta di nuovi fantastici contenuti in Warzone che seguiranno il lancio. Siamo entusiasti che i nostri team di sviluppo guidati da Treyarch e Raven possano offrire quest’innovativa e fantastica esperienza Black Ops anche sulle piattaforme di nuova generazione.”

“È un onore lavorare allo sviluppo di una storia completamente nuova per i giocatori di Call of Duty: Black Ops”, ha affermato Dan Vondrak, Sr. Creative Director di Raven Software. “Black Ops Cold War riprende da dove finisce l’originale, trascinando con sé i giocatori in un’avventura di intrighi e cospirazioni ambientata negli Anni ’80. Combattendo al fianco di amatissimi personaggi come Woods, Mason e Hudson, i giocatori si batteranno per scoprire la verità. Non tutto è come sembra, dal momento che le scelte dei giocatori contribuiranno a modificare il risultato della narrazione. Non vediamo l’ora che i fan lo possano provare in prima persona”.

“Black Ops Cold War non è solo una celebrazione di ciò che ha reso speciale la serie di Black Ops, ma è anche un nuovo inizio per nuovi giocatori”, ha affermato Mark Gordon, Co-Studio Head di Treyarch. “Come sviluppatori, essere in grado di portare questo tipo di esperienza su una nuova generazione di console è un’opportunità incredibile.”

“Oggi è solo l’inizio”, continua Dan Bunting, Co-Studio Head di Treyarch. “Treyarch offrirà un Multigiocatore di nuova generazione, oltre ad una nuova esperienza Zombi, per non parlare dei nostri progetti di espandere Call of Duty: Warzone con nuove esperienze per tutti. Abbiamo ancora molto in serbo!”

In puro stile Black Ops, Call of Duty: Black Ops Cold War fonde gli elementi della cultura pop degli Anni ’80 in una strabiliante storia di cospirazione, dove l’inganno e il sotterfugio sono all’ordine del giorno nell’avvincente Campagna per giocatore singolo. In questo sequel dell’originale Call of Duty: Black Ops, i giocatori incontreranno personaggi storici e scopriranno dure verità mentre combatteranno in luoghi iconici come Berlino Est, Turchia, Vietnam, Mosca dell’era sovietica e altri ancora. In quanto operatori d’élite, i giocatori proveranno a porre fine al corso di una storia lunga decenni mentre seguiranno le tracce di una figura oscura chiamata Perseus, in missione per destabilizzare l’equilibrio del potere globale e cambiare il corso della storia. Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda nei nuovissimi combattimenti in Multigiocatore e una nuovissima esperienza di gioco cooperativa Zombi.

Il gioco offre un supporto cross-play, in tutte le modalità, tra i sistemi attuali e quelli di nuova generazione con una progressione incrociata. Call of Duty: Black Ops Cold War avrà anche un sistema Battle Pass e offrirà un costante flusso di contenuti gratuiti post-lancio, tra cui mappe e modalità Multigiocatore, esperienze Zombi e un ricco programma di eventi in-game per la community.

Il 9 settembre, collegatevi su Twitch.tv/CallofDuty per l’attesissima anteprima mondiale del gameplay del multiplayer di Black Ops Cold War. Black Ops Cold War supporta e si basa anche sull’esperienza free-to-play di Call of Duty: WarzoneTM. Infatti, Black Ops Cold War condivide delle funzionalità di progressione con Warzone, con nuovi oggetti di inventario che possono essere utilizzati sia in Black Ops Cold War che in Warzone. I giocatori di Warzone avranno comunque accesso a tutti i contenuti di Call of Duty: Modern Warfare®, inclusi gli operatori e i progetti di armi precedentemente guadagnati.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile il 13 novembre in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, e PC da Battle.net. La versione di Call of Duty: Black Ops Cold War per le piattaforme di nuova generazione sarà disponibile nelle festività 2020, a seconda di quando le console saranno disponibili al pubblico.

A partire da oggi, i fan che prenotano o pre-acquistano le versioni digitali di Call of Duty: Black Ops Cold War sbloccheranno subito delle ricompense, tra cui l’Operatore di Black Ops Frank Woods utilizzabile subito in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare e riceveranno l’accesso anticipato alla Beta del Multigiocatore di Call of Duty: Black Ops Cold War. Le date in cui sarà disponibile la Beta saranno annunciate presto. Per ulteriori informazioni sui pre-ordini, i pre-acquisti, l’elenco completo dei venditori delle versioni digitali e delle offerte in bundle di nuova generazione, consultate il sito: https://support.activision.com/black-ops-cold-war/articles/call-of-duty-black-ops-cold-war-editions-faq.

Call of Duty: Black Ops Cold War è una pubblicazione Activision, una consociata controllata da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) e sviluppata dal pluripremiato studio di Treyarch e Raven Software. Black Ops Cold War offre un’esperienza per PC completamente ottimizzata, sviluppata da Beenox, esclusivamente per Battle.net, il servizio di online gaming di Blizzard Entertainment. Il titolo include un ulteriore supporto allo sviluppo fornito da High Moon Studios, Activision Shanghai e Sledgehammer Games. Per maggiori informazioni e le ultime novità, collegatevi a www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty e seguite @Treyarch, @RavenSoftware e @CallofDuty su Twitter, Instagram e Facebook.

