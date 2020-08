Papa Francesco si rifiuta di indossare la mascherina

Il Messaggero scrive che il Papa si prepara alla ripresa delle udienze generali, che intende svolgere, mentre per tutte le altre sarà ovviamente obbligatoria.

Chissà se qualcuno chiamerà il Papa un "negazionista", che ovviamente non sembra credere all'utilità della maschera se rifiuta di indossarla. La buona notizia per il Vaticano è che la fase di blocco sta per terminare: pellegrini, gruppi parrocchiali, sposi in luna di miele potranno tornare e ascoltare direttamente dal vivo il Papa. Certo, per la prima volta i posti saranno limitati: potranno partecipare solo poche centinaia di persone, ovviamente tutte ben distanziate secondo le regole anti-Covid. Da mercoledì 2 settembre le udienze si svolgeranno nel cortile San Damaso del Palazzo Apostolico e non potranno essere in Piazza Vaticano o nell'Aula Paolo VI: grande è la curiosità sul fatto che il Papa indosserà o meno la mascherina.