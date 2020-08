Red Dead Online: alligatore a fasce leggendario

Visita Harriet per maggiori dettagli su una nuova missione di avvistamento.

Harriet Davenport ha ricevuto notizia della presenza, vicino a Saint Denis, di un’antica bestia selvaggia. L’alligatore a fasce leggendario ama la carne umana e la sua ferocia e i suoi denti gli consentono di mangiarne a volontà. Mantieniti a distanza e seda la creatura per Harriet o porta la sua pelle a Gus per realizzare un incredibile soprabito.

I Naturalisti di rango 5 e superiore possono avviare questa nuova missione di avvistamento visitando uno dei negozi di Harriet e scegliendola dalla lista di missioni disponibili.

IL NEGOZIO DI GUS

Se decidi di uccidere l’alligatore a fasce leggendario, puoi vendere la sua pelle a Gus: avrai la possibilità di confezionare e acquistare lo splendido Soprabito a fasce. Questa settimana, realizza un soprabito nel negozio di Gus per ricevere una ricompensa per un gilet gratis. Non finisce qui: realizza qualsiasi articolo nel negozio di Gus per ricevere una ricompensa per 25 merci da Commerciante gratis. Crea un amuleto questa settimana e riceverai una ricompensa per un poncho gratis. Riceverai le ricompense entro 48 ore in Offerte e ricompense.

NOVITÀ NEL CATALOGO

Questa settimana ci sono diverse novità per il Catalogo Wheeler, Rawson & Co, tra cui:

Nuove colorazioni:

Stivali Comstock

Stivali Millard

Chaps Heathland

Nuovi articoli:

Cardigan Hopsmere

Pantaloni Mitehill

Articoli a tempo limitato:

Soprabito Fernwater

Gilet Hopeman

BONUS E VANTAGGI

5 LINGOTTI D’ORO DI SCONTO

Gli aspiranti Naturalisti possono approfittare di 5 Lingotti d’Oro di sconto su Guida da campo alla fauna, Mappa degli animali leggendari e Set per campionatura.

30% DI SCONTO

In più, 30% di sconto sugli articoli per Naturalisti Principianti e Promettenti e sull’Arco migliorato.

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 14 settembre riceveranno un Soprabito Icahi gratuito realizzato in pelle di cinghiale pregiata, cinque ricompense per una scatola di munizioni Nitro Express e una ricompensa per 50 Cartucce sedative Varmint.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

