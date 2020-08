Ecotech stia vendendo mascherine acquistate con i soldi della Regione?

"Il pezzo pubblicato dal sito etrurianews sull'affare mascherine è l'ennesima vergogna di una vicenda che si sta trasformando in una farsa dove la Regione Lazio ricopre il duplice ruolo di sprovveduta e spettatrice. Se davvero la Ecotech sta facendo affari in giro per l'Italia vendendo mascherine acquistate con i soldi avuti dall'amministrazione regionale, la Giunta Zingaretti deve subito chiedere scusa a tutti a quei cittadini e imprenditori che, a causa dell’emergenza Covid, faticano addirittura ad arrivare a fine mese. Ora le dimissioni del capo della protezione civile regionale, Carmelo Tulumello, non bastano più. Anche il presidente Zingaretti deve trarre le dovute conseguenze. Sempre in attesa che la Magistratura batta un colpo". È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.