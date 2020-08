Ilary Blasi protagonista della nuova campagna a tutta ironia di Lenor

Ilary Blasi è la protagonista della nuova campagna ad alto tasso di ironia di Lenor, il noto marchio di ammorbidenti di P&G, con un profumo così irresistibile che persino la bella e ironica conduttrice tv se le inventa tutte per non doverlo condividere con nessuno.

E così, negli spot TV, il primo on air da ieri sera, vedremo Ilary, con tutta la sua irriverente simpatia, architettare divertenti scherzi al marito per potersi godere in assoluta pace il profumo e la freschezza delle lenzuola del suo letto, all’insegna di “Nel mio letto voglio solo Lenor”.