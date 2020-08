Marocchino pretende soldi per il posteggio e prendi a calci la Polizia Locale

L'uomo è stato identificato durante i controlli sul molo San Nicola: secondo una prima ricostruzione, intorno alle 21:40, si sarebbe avvicinato a una donna che aveva appena parcheggiato la sua auto e a cui a chiesto soldi per parcheggiare. Immediatamente bloccato, presumibilmente ha preso a pugni e preso a calci due agenti che sono riusciti a immobilizzarlo e ad accompagnarlo al comando.

Successive indagini hanno rivelato che l'uomo agiva sotto numerosi "pseudonimi" e aveva una pena di 7 mesi e 27 giorni. Aveva anche un coltello multiuso con una lama e un taglierino, entrambi nascosti in tasca. Il 33enne è stato poi portato in carcere a Bari: adesso dovrà rispondere di violenze, minacce e resistenze nei confronti di pubblici ufficiali oltre che del trasporto illegale di armi inadeguate senza giustificato motivo. Inoltre è stato registrato per l'attività di parcheggiatore abusivo.