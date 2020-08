Come giocare alla slot Cashzuma

Misteriose avventure nella foresta amazonica, a caccia di un leggendario tesoro nascosto o abbandonato da un’antica civiltà scomparsa. Non è la trama di un film d’azione, ma semplicemente l’ambientazione mozzafiato della slot machine Cashzuma e la tomba di Wonga, che ci guida attraverso la lussureggiante vegetazione nella ricerca di oro, diamanti e altre pietre preziose.

Ideata nel luglio 2019 da Core gaming e approdata in Italia a dicembre dello stesso anno, Cashzuma è una video slot machine molto popolare, a dispetto del breve tempo a disposizione per imporsi sul mercato. La facilità di utilizzo e l’ambientazione lontana dalla civiltà hanno sicuramente aiutato questa slot a fare breccia nel cuore dei giocatori, grazie anche alla grafica molto curata e agli effetti sonori coinvolgenti. Basta infatti accedere per la prima volta per rimanere colpiti dalla cura con cui è ricostruito l’ambiente, tra alberi verdeggianti e manufatti antichi sullo sfondo.

Cashzuma è una slot a cascata con 6 rulli e nessuna linea di pagamento, per vincere infatti basta allineare dai 3 simboli in su, da sinistra verso destra, con l’eccezione dei simboli Cashzuma dedicati, che si attivano dai due in su. Ci sono ben 4096 modi per aggiudicarsi un premio con questa slot, attraverso rulli decorati con le suggestive immagini di capi, gemme e carte.

Non dimentichiamo inoltre le modalità bonus, presenti anche in questa versione, che danno diritto a giri gratuiti - o free spin- e aumentano le nostre possibilità di mettere e mani sul montepremi.

Per accedere alle giocate gratis ci sono principalmente due modalità, anche queste immancabilmente a tema, la funzione Multiplying Spirits e la Lunar Wild Eclipse.

Nella prima, se vedrete allinearsi i 3 simboli bonus potrete godervi 10 giri gratis, con 4 simboli ne attiverete 15 e infine con 5 arriveremo a ben 20 giri cashless.

Se siete invece abbastanza abili e fortunati da incappare nella seconda modalità bonus, il piatto si fa ancora più allettante, dai 3 simboli in su infatti avrete accesso a ben 12 giri gratuiti, che saliranno all'aumentare delle icone bonus accumulate, fino a toccare i 24 giri free.

Per iniziare a giocare non dimentichiamo l’importanza di piazzare una scommessa: i pulsanti per fare la nostra puntata si trovano ai lati del box di spinning. Oltre al principale, che ci permette di lanciare effettivamente la nostra puntata, troviamo poi i tasti più e meno, per aggiustare il tiro delle nostre ambizioni. Infatti, è sempre molto importante tenere d'occhio il proprio budget e regolare le nostre scommesse sulla base dell’andamento di gioco e delle possibilità a disposizione.

Se vogliamo invece impratichirci prima di scendere nell’arena di gioco vera e propria possiamo approfittare dei vari bonus di benvenuto messi a disposizione dai casinò online, basterà controllare che siano certificati AAMS per andare a colpo sicuro!