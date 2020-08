GTA Online: Vita da super yacht

Chiama il capitano Darcy sul tuo iFruit, parla con lo skipper sul ponte del tuo yacht o unisciti ad altri giocatori per affrontare queste sei missioni ricevute dai contatti:

Fuoribordo

Una banda di fastidiosi ladruncoli sta provando il colpo grosso. Rimetti le cose a posto inseguendoli tra le onde e mandali a dormire con i pesci.

A rapporto

I tuoi clienti del country club di Pacific hanno bisogno di una mano con un paio di incendi. Pilota un Tula appena personalizzato e sgancia bombe d’acqua per estinguere le fiamme e salvare la situazione. Quei ricconi avranno modo di ringraziarti.

Bon Voyage

È arrivato il momento di mettersi comodi e rilassarsi. Cosa potrebbe andare storto? A parte l’arrivo della tempesta perfetta e ondate di nemici armati fino ai denti, ovviamente. Quello è molto probabile.

Recupero

Indossa un rebreather ed esplora un relitto sottomarino alla ricerca di oggetti preziosi da riportare a bordo del tuo yacht. Non è niente di illegale (forse), in pratica stai ripulendo l’oceano… Ma fai attenzione quando torni al tuo vascello, il capitano Darcy potrebbe essersi cacciato nei guai.

Sottozero

Il capitano vuole vendicarsi di chi lo ha offeso. Raggiungi il deposito della Fridgit e aiutalo nel suo intento.

D-Day

È compito del capitano risolvere le questioni in sospeso. Entra in un sommergibile Kraken, trova lo yacht del cattivone e metti fine a questa follia.

Completa una missione qualsiasi di Vita da super yacht durante questa settimana e la prossima riceverai una Maglietta Six Figure. Giusto in tempo per sfoggiarla al prossimo aperitivo del circolo nautico.

Ricompense triple in Piede in fallo

Continua a metterti in mostra nell’oceano e primeggia contro i rivali su una piattaforma sempre più piccola con Piede in fallo. Uccidi i nemici e spediscili nella terribile zona rossa, dove avranno solo pochi secondi per salvarsi prima che il terreno gli scompaia da sotto i piedi condannandoli a una nuotata mortale. Sopravvivi per ottenere GTA$ e RP tripli in tutte le partite di Piede in fallo per tutta la settimana.

Ricompense doppie nelle gare multiveicolo

Cambia veicolo al volo: che tu sia al volante di una supercar Lampadati o al timone di un Seashark, sappi che le gare multiveicolo frutteranno ricompense doppie per tutta la settimana.

Maglietta Logo Tw@ gratis

Chi giocherà a GTA Online nell’arco di questa settimana si potrà godere un ricordo dei bei tempi degli internet cafè di Liberty City: riceverà gratis la maglietta Logo Tw@.

Il primo premio della settimana: la Pfister 811

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per poter vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, premi misteriosi e altro. Il primo premio di questa settimana è la Pfister 811, una supercar con il risultato di milioni di dollari di ricerca sotto il cofano, quindi fai attenzione ai tornanti e alle curve strette.

30% di sconto su tutte le barche

Lampadati Toro

Sommergibile Kraken

Rimorchiatore Buckingham

Nagasaki Dinghy

Speedophile Seashark

Pegassi Speeder

Shitzu Jetmax

Dinka Marquis

Shitzu Suntrap

Shitzu Tropic

Shitzu Squalo

50% di sconto sugli elicotteri

Nagasaki Buzzard

Buckingham Akula

Buckingham Swift

Buckingham Swift Deluxe

Buckingham Volatus

Buckingham SuperVolito

Buckingham SuperVolito Carbon

30% di sconto su veicoli di terra

Imponte Ruiner 2000

HVY APC

Principe Deveste Eight

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegano i loro account del Social Club a Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato durante questa settimana (gli omaggi in GTA$ impiegheranno fino a 72 ore per essere accreditati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank). Inoltre, i membri di Prime Gaming riceveranno:

Night club a Vespucci Canals

70% di sconto sulla Grotti X80 Proto

80% di sconto sulla Bravado Gauntlet Hellfire

Per approfittare di questi vantaggi e di quelli futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

