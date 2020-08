Viviana Parisi e il piccolo Gioele da chi sono stati uccisi?

Manca solo il test del DNA, ma il 99% del corpo ritrovato nei boschi di Caronia, poco distante dal ritrovamento della madre, è quello di Gioele Mondello. Il piccolo aveva 4 anni.

A trovare i resti umani di un bambino è stato un agente in congedo che si è offerto volontario e, secondo altri soccorritori, era determinato a trovare il bambino ed era dotato di strumenti speciali per il disboscamento.

"Quasi sicuramente" il cadavere ritrovato poco tempo fa nel sottobosco è "quasi certamente" del piccolo Gioele "ma per certezza ci si aspetta un riconoscimento", spiegano gli inquirenti. L'impressione è che gli investigatori conoscessero la verità da tempo ma aspettassero che il bambino fosse ritrovato prima di parlare e agire. Sicuramente sono previste sorprese nei prossimi giorni.

Gli investigatori ritengono che la madre e il figlio siano stati vittime di un attacco improvviso da parte di due cani di grossa taglia visti nella zona, probabilmente Rottweiler. Due cose lo dimostrerebbero soprattutto: la prima è che le scarpe di Viviana Parisi non erano eccessivamente sporche, il che potrebbe significare che non ha camminato a lungo su un terreno accidentato. La donna potrebbe essere fuggita su una strada sterrata per qualche centinaio di metri prima di essere assalita dai cani. Il secondo elemento è che sul suo corpo sono stati trovati i segni dei morsi di animali, anche se non sappiamo ancora quali e per avere una risposta bisognerà attendere i risultati degli esami forensi, che arriveranno entro pochi mesi.

I resti di Gioele sono stati trovati vicino al pilone dove è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi, a circa duecento metri dall'autostrada Messina-Palermo dove sono stati visti l'ultima volta la madre e il figlio.

La storia del piccolo Gioele Mondello inizia la mattina del 3 agosto quando, insieme alla madre, esce di casa per recarsi a Milazzo, un paese vicino a Messina. Viviana, secondo i vari sondaggi effettuati nei giorni scorsi, non porta con sé il cellulare prima di uscire di casa.

Nella stessa mattina l'auto della donna di 43 anni ha un incidente con un furgone, ma la donna non si ferma e con la sua auto si dirige verso l'uscita del tunnel. Poco dopo, Viviana lascia la macchina e si dirige verso i boschi circostanti.

Nel pomeriggio dell'8 agosto Viviana Parisi è stata trovata morta, ma del figlio Gioele non c'è traccia. Gioele viveva a Venetico, un piccolo paese vicino a Messina, con i suoi genitori e aveva quattro anni. Durante i lunghissimi 15 giorni che separano i momenti di quanto accaduto fino ad ora, diversi eventi si sono verificati all'interno della famiglia nei mesi precedenti; Viviana Parisi, come raccontato dagli stessi familiari, durante la quarantena ha attraversato momenti difficili ed è addirittura andata in ospedale.

Il 3 agosto una famiglia lombarda ha visto tutto quello che è successo riguardo all'incidente e il 16 agosto ha spiegato ai carabinieri che il piccolo Gioele era vivo, vigile e non mostrava segni di ferite.