Il cioccolato fondente potrebbe aiutare a far perdere peso?

Grazie alla ricchezza di composti che apportano benefici per la salute tra cui i polifenoli, i flavanoli e le catechine, il cioccolato fondente è spesso considerato un cibo salutare. Numerosi studi hanno confermato la sua capacità di favorire la salute del cuore, la diminuzione dello stato d' infiammazione e il miglioramento della funzione celebrale.

Per via del suo recente status di ''superfood'', il cioccolato fondente è sempre più considerato dalle persone che vogliono perdere peso, pertanto, potrebbe essere incluso nella dieta per perdere i chili in eccesso?

Potenziali benefici

Il cioccolato fondente offre dei potenziali benefici se impiegato in un programma per la perdita di peso.





Favorisce la sensibilità insulinica. Numerose ricerche suggeriscono che il cioccolato fondente può favorire la sensibilità all'insulina, un'ormone responsabile di veicolare gli zuccheri dal sangue alle cellule dove verranno utilizzati per produrre energia. L'aumento della sensibilità all'insulina ne diminuisce il livello nel sangue, ed è associato ad un'aumento della perdita di peso e alla diminuzione dell'accumulo di grasso corporeo. Tuttavia sono necessari ulteriori studi, poiché solo poche ricerche hanno dimostrato l'efficacia del cioccolato fondente nel controllo della glicemia. Inoltre, potrebbe prevenire i picchi glicemici e il crollo successivo dei livelli di glicemia, un meccanismo responsabile della ''sensazione di fame'' improvvisa.

Diminuzione della ''sensazione di fame'' improvvisa e dell'appetito. Alcuni studi hanno dimostrato come il cioccolato fondente è in grado di ridurre il desiderio di cibo e favorire il ''senso di sazietà'', molto importante per la perdita di peso. In uno studio condotto su 12 donne, l'aroma e il consumo del cioccolato fondente hanno favorito sensibilmente una diminuzione dell'appetito, grazie alla riduzione dei livelli di grelina, un'ormone responsabile dello stimolo della ''sensazione di fame''. Un'altro piccolo studio con 16 partecipanti ha comparato gli effetti del cioccolato al latte e del cioccolato fondente,dimostrando come quest'ultimo era in grado di ridurre la ''sensazione di fame'' e aumentare la sazietà. I partecipanti che avevano consumato il cioccolato fondente mostravano una riduzione dell'apporto di calorie del 17% ad ogni pasto rispetto a quelle che avevano mangiato cioccolato al latte. Una ricerca scientifica molto simile condotta su 16 donne in menopausa, ha osservato che dopo il consumo di cioccolato fondente, il food intake (consumo di cibo) veniva ridotto significativamente rispetto al cioccolato bianco. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per dimostrare l'efficacia del cioccolato fondente sull'appetito e sul food intake, comparandolo anche ad altri cibi.

Migliora l'umore.Numerosi studi hanno riscontrato un possibile effetto positivo sulla salute mentale e sull'umore. Il cioccolato fondente migliora lo stato di benessere e per questo è in grado di promuove la perdita di peso. Uno studio a cui hanno partecipato 13. 626 persone ha messo in evidenza, solo nei partecipanti che consumavano una quantità abbastanza cospicua di cioccolato fondente, una riduzione della probabilità di episodi depressivi del 57%, rispetto ad altri il cui consumo non era abituale. Un'altra ricerca di dimensioni limitare ha dimostrato come mangiare 40 grammi di cioccolato fondente al giorno è in grado di ridurre lo stress. Aggiungere alla propria dieta una bevanda a base di cioccolato fondente per 30 giorni ha portato ad uno stato di benessere e tranquillità rispetto al placebo.

Possibili svantaggi

Nonostante i potenziali benefici per la perdita di peso del cioccolato fondente, esistono anche degli svantaggi da considerare, prima di tutto è molto ricco in grassi e il numero di calorie è molto alto,tanto che una porzione da 28 grammi apporta 155 Kcal e quasi 9 grammi di grassi. In base al tipo di produzione e al marchio, una singola porzione può contenere dal 50% ad 1/3 delle calorie di una barretta di cioccolato standard. Alcuni tipi di cioccolato fondente possono contenere un'alta quantità di zuccheri aggiunti. L'aumento di calorie e gli zuccheri aggiunti in un prodotto possono favorire il diabete, le malattie croniche del fegato e le patologie cardiache, Pertanto, il cioccolato fondente può essere introdotto nella dieta per perdere peso a condizione che la barretta sia realizzata con delle varietà di cacao di alta qualità e il consumo non sia eccessivo. Secondo numerosi risultati scientifici occorre aggiungere alla propria alimentazione il cioccolato fondente in barrette da varietà di cacao di alta qualità non meno del 70%,in porzione da 28 grammi al giorno e con basso contenuto di zuccheri aggiunti.

Conclusioni

Il cioccolato fondente può favorire la perdita di peso attraverso numerosi meccanismi biologici come la promozione della sensibilità insulinica, il miglioramento dell'umore, la riduzione della ''sensazione di fame'' improvvisa e dell'appetito. E' importante però sapere che il cioccolato fondente è molto ricco in calorie e grassi, molti tipi di prodotti inoltre possono contenere un'alta quantità di zuccheri aggiunti. Per questa ragione, la scelta dovrebbe riguardare solo i prodotti di alta qualità con un basso contenuto di zuccheri aggiunti e con un contenuto di cacao almeno del 70%, da consumare in una quantità moderata all'interno di una dieta sana e varia.Il cioccolato fondente fortunatamente può essere acquistato in confezioni ridotte, vendibili anche singolarmente, in modo da promuovere il controllo delle porzioni.