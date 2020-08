75 milioni di euro! Quanti milioni ha speso Berlusconi per le sue donne

Quanto ha speso per le donne Silvio Berlusconi? Il calcolo approssimativo è stato fatto da Tommaso Labate del Corriere della Sera e la cifra ci lascia molto sorpresi: ben 75 milioni di euro. Certo, il conto copre buona parte degli anni, dal 2010 ad oggi, ed è vero che il Cavaliere, oltre ad essere potente, è stato a lungo il magnate italiano per eccellenza. Labate fa riferimento all'elenco delle indennità, assegni di divorzio, donazioni e prestiti senza rimborso, compreso quello alla moglie di Marcello Dell'Utri (con la formula del prestito senza interessi, quando il marito viene condannato per mafia) e Nicole Minetti, consigliere regionale protagonista della vicenda Ruby e delle “cene eleganti” ad Arcore.

Il grosso della spesa, però, va ovviamente alla sua seconda ex moglie, Veronica Lario e, non ultima, Francesca Pascale. Alla bella napoletana Berlusconi ha promesso 20 milioni di TFR...