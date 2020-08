Con una lezione sul soccorso terminato a Bagnone in Lunigiana con successo il Summer Campo 2020 della Misericordia

E’ terminato con successo a Bagnone in Lunigiana ( Massa-Carrara) il ” Summer Camp 2020” organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia con l’ausilio del Coordinamento provinciale delle Misericordie diretto da Fausto Casotti. La giornata conclusiva ha visto una lezione “ Asso” condotta dal formatore della Misericordia di Pontremoli Ugo Zani. Obiettivo del progetto: “Asso” : preparare anche i più piccoli a superare, senza paure, i momenti di difficoltà che potrebbero accadere anche nelle loro famiglie e nell’ambiente loro circostante, offrendo nozioni di intervento (come chiamare il 118)etc. Eloquente una diapositiva: la paura fa 118!!!!! Dicevamo un successo il “Summer camp 2020” perché tutte le mattine un nutrito gruppo di ragazzini in uno spazio da vero incanto e soprattutto sotto l’attento sguardo e l’attività di animatori hanno fatto i giochi più diversi divertendosi in modo incredibile.

Prima di iniziare il…divertimento…obbligo all’ingresso della struttura di effettuare il triage. Tutti rigorosamente con mascherina, misurata con termometri scanner la temperatura poi disinfezione delle mani e nel contempo ai genitori dei piccoli venivano poste le domande di rito anti covid. Subito dopo ingresso nel grande parco con annessa palestra comunale dove sorge l’Istituto comprensivo “Flavio Torello Baracchini” ed anche una nuova e modernissima ed attrezzatissima palestra comunale. “ Con il “Summer!” dice il Governatore Barbieri - abbiamo voluto dare una mano alle famiglie del comprensorio comunale. Con l’ausilio della Cooperativa Sigeric sensibile l’attività motoria ricreativa e didattica svolta oltre a quella di lettura di lettura all’aperto ad alta voce con animazione performativa, corso di ceramica; ed ancora: ”Archeologi per un giorno” ai bambini saranno svelati i segreti dell’archeologia e della Lunigiana con piccole lezioni oltre a laboratori manuali dedicati assieme a visite guidate a siti d’interesse lunigianesi ovviamente; “Un libro di Alberi”, I bambini hanno anche effettuato una piccola escursione durante la quale hanno osservato gli alberi e le piante ed imparato a conoscere le specie arborie comuni.” In chiusura di questa bella esperienza - aggiunge ancora il governatore Barbieri - per tutti, abbiamo organizzato una lezione “operativa” del ”Progetto Asso a scuola di soccorso”. delle Misericordie Toscane. Ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado al primo soccorso..di primo soccorso “dalle elementari alle superiori e uso del defibrillatore per le quarte e quinte superiori.

Sapere come comportarsi di fronte a un infortunio, a un incidente o a un malore può ridurne le conseguenze e, in certi casi, salvare delle vite, così come saper usare un defibrillatore. Ovviamente ai nostri bambini è stata fatta una lezione molto semplice ma piena di significato. La scuola sta cambiando, rimane la scuola della conoscenza ma la realtà e i ragazzi oggi ci chiedono che la scuola si apra, hanno bisogno di fare esperienza Il ‘Progetto ASSO’ (acronimo di ‘A Scuola di Soccorso’) è articolato in due moduli ed ha, appunto questo obiettivo. Il primo modulo è rivolto alle scuole primarie (e consiste in 2 ore di lezione) e alle scuole secondarie di primo e secondo grado (4 ore) e punta a trasmettere agli alunni conoscenze di primo soccorso e del comportamento da attuare in caso di malore ed infortuni.

Il secondo progetto, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, rappresenta una sorta di ‘maturità’ del primo soccorso, con la formazione all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Al termine del corso (di 5 ore) gli studenti conseguiranno la qualifica di ‘esecutore’ di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).” Molte le domande che i bambini hanno posto al formatore ed attiva la loro partecipazione. Al termine il governatore ha salutato i partecipanti e ha dato loro appuntamento al prossimo anno . Infine ha donato un gadget luminoso simboleggiante la luce spirituale e morale che dovrà sempre illuminare il loro percorso di crescita obiettivo della misericordia.