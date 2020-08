Miky Falcicchio annuncia una grossa novità per Fatti per il Successo

ha deciso di dare un taglio netto al passato diper andare incontro alle nuove esigenze del mercato e per affrontare al meglio le nuove sfide che la pandemia da Covid-19 ha imposto a livello nazionale e internazionale a tutte le società, aziende e agenzie che lavorano nel mondo dello show business.

Un cambio netto e repentino che servirà molto a Fatti per il Successo per interpretare al meglio le nuove richieste del mondo del lavoro. Il 38enne fashion testimonial ed event manager pugliese ha dichiarato in una nota ripresa da iGossip.it: “Il post Covid-19 ha imposto a tutti noi un cambio di marcia, invece a chi come me opera nel settore dell’intrattenimento, una vera e propria rivoluzione. Adattandomi ai nuovi parametri e a quanto si poteva concretamente realizzare, decisi che la mia #fase3 sarebbe partita a settembre, in sicurezza e con molti progetti seguiti e perfezionati nei mesi di lockdown”.

Il titolare di Fatti per il Successo ha poi proseguito: “Mentre molti miei colleghi si dimenavano (giustamente) per ripartire, io ho preferito prudenza e una mission di Fatti per il Successo completamente nuova, ed ecco l’evoluzione della mia agenzia che da quest’anno, punterà soprattutto a produzioni di mediometraggi e serie tv distribuite su piattaforme Vod (video on demand) e importanti show legati alla bellezza e al fashion internazionale”.

