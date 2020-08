Durante l'emergenza Covid è raddoppiata la mortalità per l'infarto

Durante l'emergenza Covid, la mortalità per il più grave attacco cardiaco - il cosiddetto Stemi, o infarto miocardico con “sopraslivellamento del tratto ST” è raddoppiata.

Per sopravvivere, la velocità del salvataggio è fondamentale. E 'quanto emerge da un approfondimento condotto negli Stati Uniti da febbraio e pubblicato sulla rivista Jama Cardiology. Il sondaggio si basa sui dati di oltre 15.000 attacchi di cuore ed è stato condotto da medici del Providence Heart Institute. Da febbraio si è assistito al crollo dei ricoveri per infarto, segno che la paura del coronavirus ha bloccato molte persone che, nonostante evidenti sintomi di arresto cardiaco, hanno evitato di recarsi in ospedale.

Inoltre, i ricoveri per infarto sono durati in media meno di giorni e i pazienti dimessi sono stati rimandati a casa piuttosto che a centri di riabilitazione ad hoc come di solito accade. Inoltre, per l'attacco cardiaco più grave, la mortalità è raddoppiata anche se non sono state apportate modifiche alla cura del paziente; l'aumento dei decessi è spiegato da un ritardo nella ricerca di aiuto o dal blocco dei servizi di emergenza a causa dell'emergenza covid.

Secondo gli esperti, lo studio è in linea con il lavoro precedente che in precedenza aveva suggerito un calo del 25% dei ricoveri per infarto. Oltre al timore che rendeva i pazienti riluttanti a cercare aiuto, concludono i cardiologi, non si può escludere una reale diminuzione dei casi di arresto cardiaco legato alla riduzione dell'inquinamento durante il blocco, in quanto lo smog è un fattore determinante per malattie cardiovascolari come infarto e ictus.