Lo stipendio del vicesindaco di Ferrara pignorato dall'Agenzia delle Entrate

Il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi era noto per le sue polemiche contro i giornalisti di Piazzapulita, noto programma in onda su La7.

Ma ora è il protagonista di un nuovo scandalo: l'Agenzia delle entrate ha sequestrato parte dello stipendio del vice sindaco della Lega Nord. Nicola Lodi, infatti, avrebbe debiti per 70 mila euro.

A Nicola Lodi, detto Naomo, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di pignorare parte del suo stipendio mensile per estinguere il debito accumulato. La cifra raggiungerebbe i 70 mila euro. Prima di entrare nell'amministrazione del sindaco Alan Fabbri, Lodi era un barbiere. All'ufficio delle imposte ha dichiarato 7.888 euro. Non avendo praticamente alcun patrimonio, agire in base alla fonte di reddito era l'unico modo possibile per ottenere il denaro necessario per pagare i creditori. Lodi non possiede casa vive in una casa popolare. Il vicesindaco di Ferrara subirà quindi una riduzione mensile di 461 euro.

Sulla vicenda che lo vedeva protagonista ha commentato: “Come tanti cittadini ad un certo punto della vita, mi sono trovato nei guai e ora pago il mio debito con il mio stipendio. Non me ne vergogno, ma ne vado fiero. "