Evacuata Val Ferret : Allerta ghiacciaio, per esperti rischio di pochi giorni

I tecnici che controllano il ghiacciaio Planpincieux credono che il fenomeno che ha portato all'evacuazione di parte della Val Ferret e alla chiusura della valle stessa possa durare solo pochi giorni.

Per questo motivo, l'ordinanza comunale specifica che "la situazione rischiosa avrà una durata ridotta stimata in almeno tre giorni". L'allerta per il possibile collasso di una porzione di 500.000 metri cubi di massa glaciale è infatti legata allo shock termico, un significativo aumento delle temperature dopo un periodo di freddo.

Una situazione molto delicata per il ghiacciaio ma che - stimano gli esperti della Valle d'Aosta - si esaurisce in breve tempo, dato che se le temperature rimanessero di questo tipo, lo shock termico perderebbe la sua azione.