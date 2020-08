Street Fighter V: Champion Edition – Nuovi personaggi

In occasione della presentazione diretta sul web di oggi “Street Fighter V Summer Update”, Capcom ha rivelato nuovi dettagli sui personaggi, i livelli e altri contenuti in arrivo con la quinta e ultima stagione di Street Fighter V: Champion Edition. Annunciati dal team di sviluppo di Street Fighter V, Dan, Rose, Oro, Akira e un personaggio ancora da svelare si aggiungeranno alla lista dei lottatori. Questi nuovi personaggi appena confermati sono attualmente in produzione, quindi ulteriori dettagli e immagini e filmati di gioco in corso saranno condivisi nei mesi a venire, man mano che essi prenderanno forma.

Di seguito trovate ulteriori informazioni sui personaggi della Stagione V e sugli altri nuovi contenuti in arrivo su Street Fighter V: Champion Edition:

Dan

Un pilastro della serie Street Fighter Alpha e apparso l’ultima volta in Street Fighter IV, Dan Hibiki porterà la sua (eccessiva) autostima e i suoi iconici “Taunt” in Street Fighter V. Partner di allenamento di Ryu e Ken, Dan si considera ben equipaggiato per “educare” gli altri giocatori con il suo stile di combattimento unico Saikyo-ryu (“Strongest Style”). Finestra di lancio: Inverno 2020

Rose

Rose è uno dei personaggi più amati dai fan che ha precedentemente fatto una comparsa nella serie Alpha e in Street Fighter IV. Usando i suoi tarocchi, Rose arriverà armata con una varietà di mosse speciali uniche e piani per incanalare tutto il suo Soul Power in Street Fighter V. Finestra di lancio: Primavera 2021

Oro

Apparso l’ultima volta in Street Fighter III: 3rd Strike, Oro è un maestro di arti marziali antiche che esiste come eremita immortale. Egli limita l’uso di un suo braccio per dare un vantaggio ai suoi avversari, ma questo non impedirà ad Oro di essere uno dei combattenti più ben addestrati e potenti di Street Fighter V. Finestra di lancio: Estate 2021

Akira

Introdotto per la prima volta nel 1997 gioco di combattimento di Capcom “Rival Schools: United by Fate”, Akira Kazama si prepara a fare il suo debutto in Street Fighter. Come conoscente di Sakura, Akira ha legami con l’universo di Street Fighter e si sta preparando a portare il suo look da motociclista e le sue astute mosse in Street Fighter V. Finestra di lancio: Estate 2021

Ultimo Personaggio (TBA)

Finestra di lancio: Autunno 2021

Oltre a questi cinque nuovi personaggi in arrivo per Street Fighter V: Champion Edition, sono in programma oltre 30 nuovi costumi e quattro nuove tappe, tra cui una tappa Rose (primavera 2021), una tappa Akira (estate 2021) e due nuove tappe Capcom Pro Tour che arriveranno nell’inverno 2020 e nell’autunno 2021. Una nuova meccanica di battaglia e nuovi aggiustamenti del bilanciamento delle battaglie saranno disponibili nell’inverno 2020 come aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori, aggiungendo ancora più miglioramenti di gioco e profondità al sistema di combattimento del gioco.

Street Fighter V: Champion Edition include tutti i contenuti (esclusi i costumi Fighting Chance, i costumi in collaborazione con altri marchi e il DLC Capcom Pro Tour) di entrambi i titoli precedenti, la versione originale e Street Fighter™ V: Arcade Edition. La Champion Edition include ogni personaggio, livello e altro contenuto rilasciato dopo la versione Arcade Edition, fino al lancio di questa nuova versione. In totale, questa robusta edizione di Street Fighter V presenta 40 personaggi, 34 livelli e oltre 200 costumi.

Sia la versione completa che l’Upgrade Kit di Street Fighter V: Champion Edition sono attualmente in vendita su PlayStation 4 e su Steam (solo digitale). L’upgrade Kit digitale offre agli attuali proprietari di qualsiasi versione di Street Fighter V l’accesso istantaneo a tutti i contenuti della Champion Edition. Per i nuovi giocatori, è in corso una prova gratuita con tutti i 40 personaggi su PS4 e Steam e tutte le versioni del gioco base di Street Fighter V sono attualmente scontate del 50%.

Leggi su insidethegame.home.blog