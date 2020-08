Video Beirut : Mamma e tre bimbi travolti dall'esplosione

Il numero di vittime delle esplosioni a Beirut è salito a almeno 135. Lo ha annunciato il canale di notizie libanese Al Manar TV, che ha citato il governo.

L'apocalisse a Beirut. Il numero delle vittime delle esplosioni è salito ad almeno 135. Lo ha annunciato il canale di notizie libanese Al Manar TV, che ha citato il governo. I feriti sono circa 5.000 e mancano ancora decine di persone.

Il ministro libanese della salute Hamad Hasan sta dando consigli a chiunque possa lasciare Beirut, devastato da due potenti esplosioni che hanno reso tossica l'aria. Hasan - citato dai media locali - afferma che i materiali pericolosi rilasciati nell'aria dopo le esplosioni potrebbero avere effetti mortali a lungo termine. Le squadre di soccorso stanno cercando i dispersi.

Più di 300.000 senzatetto, ha affermato il governatore della città, aggiungendo che, secondo una prima stima, il danno materiale ammonta a oltre tre miliardi di dollari.

In un video rilanciato su Twitter dal Marco Castelnuovo del Corriere della Sera, una donna con tre figli viene vista fissare una finestra verso la colonna di fumo che si erge sopra la città. La forte esplosione fa saltare la finestra che scaraventa il piccolo a terra e la famiglia fugge in un'altra stanza. Pare che i piccoli e la donna non abbiano riportato ferite gravi.