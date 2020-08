Red Dead Online: nuovi animali leggendari

Nuovi animali leggendari: alligatore Teca e alligatore del sole. In più, nuove aggiunte al catalogo Wheeler, Rawson & Co.

Il letto del fiume Kamassa ospita una creatura tanto unica quanto pericolosa, avvistabile dopo il tramonto o durante le giornate di pioggia. Solo i Naturalisti o i cacciatori più impavidi possono avere il coraggio di dare la caccia all’alligatore Teca leggendario.

I pescatori della zona hanno avvistato anche un altro rettile, splendido e scontroso: l’habitat naturale dell’alligatore del sole leggendario consiste nelle acque limacciose del fiume Lannahechee. Cerca questo predatore implacabile nelle mattine di nebbia per avere più possibilità di vederlo.

I Naturalisti possono studiare queste creature a sangue freddo e portare campioni ad Harriet per riempire la Guida da campo alla fauna e guadagnare PE per il Ruolo di Naturalista. In alternativa, puoi cacciarli e scuoiarli: Gus sarà lieto di trasformare la pelle in un soprabito nel suo negozio.

Cacciare un alligatore non è un compito semplice! Per premiare il coraggio di chi deciderà di imbarcarsi in questa impresa, la vendita dei campioni di alligatori leggendari e delle loro pelli renderanno il 50% di guadagni e di PE in più fino al 10 agosto. I cacciatori che uccideranno l’alligatore Teca riceveranno una colorazione speciale del Cappello O’Quinn; chi ucciderà l’alligatore del sole, invece, riceverà una colorazione speciale dei Guanti Helsby. Riceverai queste ricompense nella sezione Offerte e ricompense entro 48 ore.

IL NEGOZIO DA TRAPPER DI GUS’

La gamma di abiti e accessori di lusso offerta da Gus Macmillan continuerà ad espandersi ogni settimana con la scoperta dei nuovi animali leggendari. Portando le pelli di alligatori Teca e del sole al negozio di Gus, gli permetterai di confezionare il Soprabito Teca e il Soprabito del sole, che ti terranno al caldo per tutte le successive spedizioni. Commissiona un soprabito in alligatore leggendario e riceverai in omaggio una colorazione unica del nuovo Poncho Corchado.

Inoltre, da Gus sarà anche disponibile la Variante Alligatore dell’Arco migliorato, una personalizzazione di classe della tua arma preferita.

Attenzione, però: se visiterai per troppe volte il negozio di Gus con delle pelli, Harriet non sarà molto felice di rivederti. Ti abbiamo avvisato…

NOVITA’ NEL CATALOGO

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. aumenta la sua offerta con l’aggiunta dei seguenti articoli permanenti:

Poncho Corchado

Giacca Sandoval

Soprabito Windcliff

Vestito Fairbairn

Vestito Litten

Pantaloni Pedrosa

Pantaloni Plata

Cappello O’Quinn

Cappello Tiltham

Guanti Helsby

Stivali Moreton

Nuove colorazioni del Soprabito da sceriffo federale, del Gilet Killiman e del Cappello con crotalo

Grazie all’abbondanza di pelli sono arrivate le nuove colorazioni del Cappello di alligatore. Il Gilet Ortega è tornato in tutto il suo splendore, mentre gli Speroni barocchi Vaquero e le nuove colorazioni degli Stivali Strickland faranno correre dal sarto anche i meno modaioli.

BONUS E VANTAGGI

Questa settimana, i giocatori possono approfittare del 30% di sconto su tutti i seguenti articoli: cavalli, pistole, tende, bandiere e temi per l’accampamento.

Diventare Naturalista e studiare la fauna selvaggia nel suo habitat naturale è un vero piacere, ma fino al 24 agosto siamo pronti a offrirvi anche altri irripetibili vantaggi, tra cui:

Naturalist Bonuses:

Diventa Naturalista e ottieni gratis un accessorio, un abito o un’emote per il Ruolo

Completa una missione di avvistamento di animali e ricevi gratis la Bandoliera doppia Farnholme con colorazione speciale

Seda e ottieni un campione di un animale qualsiasi per ottenere gratis la bandiera con mostro di Gila per l’accampamento

Acquista un Accampamento temporaneo e ricevi una Mappa del tesoro

IN PIÙ, DISPONIBILI FINO AL 21 SETTEMBRE:

Offerta del 30% di sconto su un articolo a tua scelta per Naturalisti Principianti o Promettenti

Ricompensa per 2.000 PE da Naturalista

Ricompensa per Cartucce sedative Varmint gratuite

Ricompensa per Ferormone di animale leggendario gratuito

Offerta del 30% di sconto su un revolver

Ricompensa per una Carta abilità gratuita

TWITCH PRIME

Collega il tuo account del Social Club di Rockstar Games a Twitch Prime per ricevere un Soprabito Katata realizzato in pelle di wapiti leggendario e questi bonus aggiuntivi:

5 Ferormoni di animale leggendario

6.000 PE da Naturalista

Accampamento temporaneo gratis

50% di sconto su un cane per l’accampamento

50% di sconto su una tenda

50% di sconto su un gilet sotto il rango 15

10 Medicine speciali

10 Oli di serpente speciali

10 Tonici miracolosi speciali

10 Sieri speciali

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

