Roma, la piccola Ilaria nasce nel parcheggio della clinica

Una storia fantastica che ha avuto luogo nella capitale, dove la piccola Ilaria è nata nel parcheggio della clinica nella città di Roma

La storia della piccola Ilaria nata a Roma in una giornata estiva è qualcosa di unico e straordinario, che quasi si scontra con le continue notizie negative che ci hanno accompagnato in questo terribile 2020.

Era troppo desiderosa di venire al mondo, non poteva più aspettare e alla fine è nata poco prima di entrare nella clinica nella città di Roma. La neonata da 3,4 kg sta bene e ha regalato una gioia immensa ai suoi genitori e a coloro che hanno partecipato all'evento senza precedenti.

La 34enne Elisa Mecandante, una donna delle pulizie in un centro commerciale vicino a casa sua a Tor San Lorenzo, aspetta la sua bambina tra il 3 e il 4 agosto. Ma Ilaria "non vuole sentire le ragioni", voleva già vedere i suoi genitori. Di conseguenza, la mattina del 30 luglio, Elisa inizia a sentire dolori. La donna ha già un figlio da una precedente relazione, quindi non appena inizia a provare dolori del travaglio, capisce immediatamente che è arrivato il momento del parto.

Chiama immediatamente il compagno Tiziano Bettini che lavora in una lavanderia industriale a Pomezia. L'uomo prende la moglie in macchina e prosegue verso Roma attraverso la Via Laurentina, notoriamente meno affollata.

Una volta alla clinica nella città di Roma, Tiziano avverte la prima infermiera che è di fronte e il capo ostetrico, ma nel frattempo la testa di Ilaria è già fuori. Quindi, per evitare problemi, l'operazione continua in macchina e in pochi minuti la bambina si rivela tra lo stupore e l'emozione dei presenti.