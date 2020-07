Coronavirus : Si cercano volontari a Roma per testare il vaccino

Quarantacinque volontari di età fino a 55 anni riceveranno il vaccino a Spallanzani per verificare la presenza di possibili reazioni.

Spallanzani di Roma sta cercando 45 volontari per testare l'efficacia del vaccino Covid e le sue possibili controindicazioni. Il direttore generale dell'IMI ha annunciato che il vaccino contro il coronavirus è pronto per essere testato. L'annuncio del National Institute of Infectious Diseases, un baluardo nella battaglia e nella ricerca contro Covid-19, ha appena concluso la fase di sperimentazione sugli animali.

Il vaccino, prodotto dalla ReiThera de Castel Romano, con un investimento di 8 milioni di euro sostenuto dal Ministero della Ricerca con il CNR e la regione Lazio, ha ricevuto il via libera dall'Istituto Superiore di Sanità e l'approvazione da parte dell'ente farmaceutico italiano e del comitato etico.

I volontari, quarantacinque divisi in tre gruppi di quindici, potranno partecipare alla sperimentazione del vaccino Spallanzani ma dovranno rispettare determinati requisiti, come un'età che non supera i cinquantacinque anni e una buona salute senza patologie particolari.

Il vaccino verrà somministrato su un ciclo di 2,7,15 e 30 giorni per i primi tre pazienti, poi ad altri dodici, quindi si procederà anche al secondo e al terzo gruppo di volontari.

Dopo la prima settimana, sarà la volta del secondo gruppo di volontari e poi del terzo. Solo più tardi, dopo aver raccolto i primi risultati che appaiono su soggetti sani e giovani, verranno effettuati test con volontari di età superiore ai sessantacinque anni.

I test sull'uomo mireranno a determinare controindicazioni e comprendere quale sia la capacità minima del vaccino necessaria per sviluppare anticorpi.