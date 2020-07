GTA ONLINE: Bonus per l’Arena War

Bonus per la serie Sopravvivenza e Arena War. Ricompense doppie, Punti Arena tripli, sconti e altro ancora.

Ci vuole fegato per contrastare ondate di nemici assetati di sangue. E anche una buona dose d’incoscienza.

Purtroppo non tutti possono capire il fascino della serie Sopravvivenza… partecipa per ricevere ricompense doppie per tutta la settimana.

Ricompense doppie e punti Arena tripli

Il demolition derby su scala industriale di Arena War offre GTA$ e RP doppi oltre a Punti Arena TRIPLI per tutta la settimana, perciò fai il pieno di senza piombo e scopri quanto puoi far arrivare lontano un ammasso di lamiere contorte.

La scorsa settimana, i gladiatori di Arena War hanno puntato particolarmente forte sulle varianti Apocalisse dei loro veicoli Combattenti dell’Arena. Per ricompensare la loro fedeltà, tutti i concorrenti possono ottenere a metà prezzo la variante Apocalisse dei loro veicoli Combattenti.

Prova a vincere la Dinka Sugoi

Quando non stai creando il caos a bordo di qualcosa, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per vincere GTA$, RP e premi misteriosi di ogni forma e dimensione. Il primo premio della settimana è la Dinka Sugoi, perfetta sia per la spesa che per il contrabbando.

SCONTI

Parti con il piede giusto in Arena War e armati contro potenziali malintenzionati.

Tutti i veicoli Arena nella variante Apocalisse e tutte le modifiche in variante Apocalisse

Bruiser, Brutus, Cerberus, Deathbike, Dominator, Impaler, Imperator, Issi, Sasquatch, Scarab, Slamvan, ZR380

Officina dell’Arena e 40% di sconto su modifiche e aggiunte dell’Officina dell’Arena

Carro armato RC di Invade and Persuade

Principe Deveste Eight

Offerte: Veicoli

RC Bandito – 40% di sconto

Pegassi Toros – 40% di sconto

Schyster Deviant – 40% di sconto

Offerte: Armi laser

Up-n-Atomizer – 35% di sconto

Empia devastatrice – 35% di sconto

Fabbricavedove – 35% di sconto

Leggi su insidethegame.home.blog