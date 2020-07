FAKE la nuova boyband italiana fuori con il singolo Dillo

FAKE la boyband milanese che si presenta come la nuova rivelazione della musica italiana, a suon di milioni di visualizzazioni, fuori con il nuovo singolo "Dillo" (Edizioni Principio)

"Dillo", scelto anche come brano per la campagna pubblicitaria del nuovo brand "SUSUNA" su reti Mediaset, è il nuovo singolo della boyband Milanese FAKE. Il gruppo, seppur giovanissimo, vanta già milioni di visualizzazioni sia su Youtube, con il precedente singolo "Così", sia su Facebook.

Il nuovo video (A Flexin Media Team production) racconta la storia di due amiche e di attimi di vita comune. Tutta la semplicità di gesti quotidiani che diventano magici quando abbiamo accanto la persona giusta.

Ed allora piccoli/grandi segnali vorrebbero parlarci e farci capire cose che conosciamo benissimo... fino al momento in cui una voce canta "Dillo che siamo noi l'estate anche d'inverno" e non ci resta che...

-Quando ci manca il coraggio per essere ciò che siamo o più semplicemente per esprimere il nostro pensiero. Quando vorremmo restare in silenzio per paura di dire troppo. Basterebbe un "Dillo"-.