Il piccolo messo in vendita dal padre : La mamma rom rivuole il suo bambino

“Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue intenzioni, sono usciti altre volte da soli. Mi fidavo di mio marito, altre volte sono usciti da soli insieme, – ripete agli inquirenti. Mi aveva detto che avrebbe portato il bambino a fare una passeggiata e che sarebbe tornato presto. Invece ha cercato di vendere nostro figlio”.

La madre del bambino di due anni che domenica suo padre ha provato a vendere per prestazioni sessuali è disperata. La giovane donna, racconta Il Messaggero, ha un altro neonato e vuole baciare di nuovo il bambino, ma per fortuna è stato consegnato a un tutore dal tribunale minorile ed è sotto osservazione per capire se è già stato abusato in passato.

Il padre è tenuto in isolamento in isolamento a Regina Coeli. La madre, italiana di origini rom, era rimasta a casa con l'altro figlio appena nato, in una zona in cui centinaia di famiglie bosniache e rom vivono in degrado nelle case occupate. Arrivato in ospedale sporco e denutrito, il bimbo ora è sotto la cura di una equipe pediatrica che cerca di capire se sia stato vittima di abusi. Secondo gli operatori, “avrebbe vissuto brutti momenti, nonostante la tenera età”.