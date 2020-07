Red Dead Online: il nuovo aggiornamento

Red Dead Online: The Naturalist è ora disponibile

Il nuovo aggiornamento di Red Dead Online è disponibile con una nuova Professione della frontiera che inizierà il giocatore ai segreti del naturalismo come parte di un Ruolo tutto nuovo. In più, un nuovo Pass Fuorilegge, innumerevoli funzionalità e correzioni richieste dalla community e molto altro da sperimentare e scoprire nei mesi futuri.



Cerca animali leggendari, impugna nuove armi e altro

Cerca, caccia e studia le meraviglie del regno animale nei panni della nuova Professione della frontiera di Red Dead Online: il Naturalista. Esplora varie ambientazioni, incontra nuovi e maestosi animali leggendari e forgia il tuo cammino mentre sfrutti queste scoperte per imparare nuove abilità e raccogliere più risorse e materiali.

La naturalista Harriet Davenport sta cercando avventurieri appassionati di animali selvatici che l’aiutino a individuare e studiare gli animali dei cinque Stati. Segui queste affascinanti creature nel loro habitat naturale, sedale per ottenere campioni per Harriet e ricevere laute ricompense.

L’avversario principale di Harriet nello studio e nella preservazione degli animali selvatici è il cacciatore in pensione Gus Macmillan, che ricompenserà generosamente le tue battute di caccia. Se alla preservazione della natura preferisci abiti, amuleti e accessori ricavati dalle pelli degli animali, Gus può fornirti un’ampia serie di opzioni per le prede che riuscirai a consegnargli. Attenzione, però: non potrai fare il doppio gioco. Harriet verrà a conoscenza delle tue attività da bracconiere.

Per saperne di più: https://www.rockstargames.com/it/newswire/article/61645/Red-Dead-Online-The-Naturalist-Now-Available

