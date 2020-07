Nancy Brilli sirenetta a Ponza conquista i social.

La stupenda attrice 56enne ha pubblicato dal suo account Instagram degli scatti in bikini mentre si tuffava nelle acque limpide dell'isola, sfoggiando un fisico scultoreo che certamente non sfuggiva ai suoi seguaci.

Nancy Brilli non è mai passata inosservata, attraverso il grande e il piccolo schermo, ha sempre stregato i suoi spettatori con la sua bellezza e con l'arrivo dell'era sociale, le cose non sono diverse. La Brilli ha approfittato del bel tempo per godersi una giornata di sole e ha aggiornato i suoi follower : "Il mare per me e` benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera. #mare #ponza".