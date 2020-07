Che bambola! Il caldo allenamento di Diletta Leotta

Allenamento duro per Diletta Leotta che, nonostante il caldo e il sudore, rimane più sexy che mai in un abito sportivo.

Tanto duro allenamento... è questo il segreto della bellissima Diletta Leotta. Ora conosciamo bene la Leotta e apprezziamo tutti la sua immensa sensualità: siciliana con occhi nocciola, bionda, con forme esplosive e un corpo da capogiro. La bellissima Diletta è anche un'eccellente presentatrice televisiva.

In questi giorni è impegnata, per Dazn, a raccontare gli ultimi giorni del campionato italiano di Serie A, che ieri sera ha visto la Juventus vincere per la nona volta consecutiva. Il punto è che il suo allenamento, mostrato nelle storie su Instagram, ha sicuramente attirato l'attenzione sulla sua invidiabile forma fisica: un corpo perfetto, con curve sensazionali.

Molto è stato detto su Diletta Leotta nei giorni scorsi a causa della presunta fine del suo rapporto con il pugile Daniele Scardina, e dei pettegolezzi che l'hanno colpita sul calciatore milanese Zlatan Ibrahimovic.

Un'amicizia potrebbe essere formata con quest'ultimo dopo che i due sono stati scelti come testimoni per promuovere un'app di formazione. Diletta ha dimostrato di poter allenarsi duramente e nelle ultime storie di Instagram ha mostrato i risultati del suo lavoro.

Un intenso allenamento, ma nonostante il sudore e la fatica, Diletta ha conservato tutta la sensualità e, in un vestito sportivo, è più sexy che mai.