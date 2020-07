Il fidanzato di Rocco Casalino ha ricevuto segnalazione all'antiriciclaggio

José Alvarez, il fidanzato di Rocco Casalino, sta scommettendo in borsa e presumibilmente chiede a Casalino di prendere in prestito denaro per aprire insieme un sushi bar. Si parla del business online di Alvarez e della relazione della Banca d'Italia contro il riciclaggio di denaro sporco e i sospetti di un "conflitto di interessi" che ricade sul portavoce del Primo Ministro.

Secondo il quotidiano La Verità, il ragazzo di Rocco Casalino, José Carlos Alvarez Aguila, è stato segnalato all'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia. Si dice che gli autori del rapporto siano i cosiddetti risk manager di un gruppo bancario con una succursale a Roma, in Largo di Torre Argentina, dove il giovane ha il suo account.

Tutto è iniziato con un esame della carta prepagata di Aguila attraverso la quale il ragazzo aveva spostato 150 mila euro. Denaro da un sussidio di disoccupazione NASPI, alcuni bonifici inviati dallo stesso Casalino e un bonifico "da un conto tedesco di Plus500, una società finanziaria internazionale che fornisce servizi di trading online" e attraverso la quale è possibile vendere e acquistare azioni in borsa.

Visto che vi sono diversi scambi di bonifici con motivi generali, nonché transazioni commerciali eventualmente effettuate da terzi, potrebbe esserci un conflitto di interessi. Inoltre, a volte scommette in borsa anche 2 mila euro al giorno, un po 'rischioso per coloro che ricevono solo uno stipendio da cameriere.

Il portavoce di Giuseppe Conte ha subito preso la difesa del suo partner, spiegando che durante il periodo di blocco era caduto vittima del trading online. Secondo quanto è stato detto, il call center di una società collegata al sito lo ha chiamato più volte al giorno per suggerire dove e come investire, con la prospettiva di un profitto facile e sicuro. "Sapevo solo che stava facendo un corso per trading, non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro", spiega Casalino.