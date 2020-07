Il succo d'ananas è una bevanda tropicale molto conosciuta in Thailandia, Indonesia, Malesia, Kenya, India, Cina e Filippine. In alcune popolazioni il frutto e il succo d'ananas

sono utilizzati come rimedio popolare per curare e prevenire diversi disturbi. Gli ultimi studi scientifici hanno associato il succo d'ananas alla migliore digestione, salute del cuore, riduzione dell'infiammazione e alla probabile protezione verso il cancro. Tuttavia, non tutte le prove effettuate sono risultate conclusive. I sette potenziali benefici del succo d'ananas basati sulla ricerca scientifica attuale sono riportati di seguito.

1 . Ricchezza di nutrienti

Il succo d'ananas fornisce all'organismo umano una dose concentrata di nutrienti. Una porzione da 250 ml contiene circa :

Calorie: 132 Kcal;

132 Kcal; Proteine: meno di 1 grammo;

meno di 1 grammo; Grasso: meno di 1 grammo;

meno di 1 grammo; Carboidrati: 33 grammi di cui zuccheri 25 grammi;

33 grammi di cui zuccheri 25 grammi; Fibra: meno di 1 grammo;

meno di 1 grammo; Manganese: 55% del valore giornaliero (DV);

55% del valore giornaliero (DV); Rame: 19% del DV;

19% del DV; Vitamina B6: 15% del DV;

15% del DV; Vitamina C: 14% del DV;

14% del DV; Tiamina: 12% del DV;

12% del DV; Folati: 11% del DV;

11% del DV; Potassio: 7% del DV;

7% del DV; Magnesio: 7% del DV

Il succo d'ananas è particolarmente ricco di manganese, rame, vitamina B6 e vitamina C. L'azione di questi nutrienti è fondamentale per la salute delle ossa, attività del sistema immunitario, guarigione delle ferite, produzione di energia e sintesi dei tessuti. Sono inoltre contenuti in tracce il ferro, calcio, zinco, colina, vitamina K e varie vitamine del gruppo B.

2. Composti benefici aggiuntivi

Oltre ad essere ricco di vitamine e minerali, il succo d'ananas è una buona fonte di sostanze antiossidanti di origine vegetale che aiutano a mantenere l'organismo in salute. Gli antiossidanti aiutano a neutralizzare i radicali liberi, delle molecole molto reattive che possono accumularsi nel nostro corpo a causa di fattori come l'inquinamento, lo stress e la dieta disordinata causando danni a livello cellulare. Numerosi studi hanno messo in evidenza già da molti anni, la potenziale azionebenefica degli antiossidanti presenti nel succo d'ananas, in particolare della vitamina C, beta carotene e vari tipi di flavonoidi. Inoltre, il succo d'ananas contiene la bromelina, costituita da un gruppo di enzimi con elevata capacità di ridurre l'infiammazione, migliorare la digestione e potenziare la risposta immunitaria.

3. Riduzione dell'infiammazione

Il succo d'ananas può aiutare a ridurre lo stato d'infiammazione principale causa di molte malattie. Un'attività dovuta principalmente al contenuto di bromelina. Alcune ricerche suggeriscono un'azione simile ai farmaci antinfiammatori (FANS) ma con minori effetti collaterali. In Europa, la bromelina è approvata farmacologicamente per ridurre l'infiammazione causata da traumi, interventi chirurgici e ustioni profonde. Esistono prove scientifiche che dimostrano l'azione della bromelina nel ridurre il dolore e l'infiammazione causati da infortuni sportivi, artrite reumatoide e artrosi del ginocchio. Nonostante questi risultati, la ricerca scientifica non ha ancora testato gli effetti del succo d'ananas sull'infiammazione per tanto, non è chiarose l'assunzione di bromelina in piccole o moderate quantità da succo d'ananas sia in grado difornire gli stessi effetti antinfiammatori.

4. Potenziamento dell'immunità

Il succo d'ananas può contribuire a rafforzare il sistema immunitario. Alcuni studi in vitro hanno messo in evidenza come l'azione della bromelina, una miscela di enzimi presenti nel succo d'ananas, può attivare il sistema immunitario. La bromelina favorisce anche il recupero dell'organismo dalle infezioni come per esempio dalla polmonite, sinusite, bronchite soprattutto in associazione con gli antibiotici. Tuttavia, la maggior parte degli studi non hanno testato l'incremento dell'immunità grazie al succo d'ananas nell'uomo per cui sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati.

5. Migliore digestione

Tra gli enzimi presenti nel succo d'ananas, le proteasi aiutano a degradare le proteine in subunità più piccole quali amminoacidi e peptidi più facilmente assorbiti dall'intestino. La bromelina, formata da un gruppo di enzimi presenti nel succo d'ananas, può migliorare la digestione specie quando il pancreas sintetizza una quantità insufficiente di enzimi digestivi in una condizione clinica chiamata insufficienza pancreatica. Studi condotti sugli animali hanno dimostrato come la bromelina sia in grado di proteggere l'intestino dai batteri dannosi (E. coli, V. cholera) che causano diarrea. Altre ricerche in vitro, hanno scoperto l'azione della bromelina nel ridurre l'infiammazione intestinale nelle persone affette da morbo di Crohn e colite ulcerosa. La maggior parte delle ricerche comunque, hanno dimostrato l'efficacia della bromelina in dosaggi concentrati e non da succo d'ananas e poche indagini sonostate condotte sull'uomo per tanto sono necessari ulteriori studi.

6. Promozione della salute del cuore

La bromelina naturalmente presente nel succo d'ananas può favorire la salute del cuore. Studi in vitro e sugli animali hanno mostrato la possibile azione della bromelina nel ridurre la pressione alta, prevenire la formazione di coaguli, ridurre il rischio di angina pectoris e di attacchi ischemici transitori. Tuttavia il numero degli studi è limitato e nessuno risulta specifico per il succo d'ananas pertanto sono necessarie ulteriori ricerche.

7. Riduzione del rischio di alcuni tipi di cancro

Il succo d'ananas può avere dei potenziali effetti antitumorali, ancora una volta per il contenuto di bromelina. Alcuni studi suggeriscono che la bromelina può aiutare a prevenire la formazione di tumori, ridurne le dimensioni o causare la morte delle cellule cancerose. Tuttavia, sono studi in vitro con concentrazioni di bromelina molto più alte di quelle contenute in un bicchiere di succo d'ananas tanto da rendere difficile interpretare i risultati a favore di una possibile azione sull'uomo, pertanto sononecessarie indagini più approfondite.

Precauzioni

Il succo d'ananas è sicuro per la maggior parte delle persone. La bromelina, un gruppo di enzimi naturalmente contenuto nel succo d'ananas, può migliorare l'assorbimento di alcuni farmaci in particolare di antibiotici e di anticoagulanti (farmaci fluidificanti del sangue), pertanto durante la terapia è necessario consultare il medico prima di aggiungere il succo d'ananas nella propria dieta. L'acidità del succo d'ananas può provocare bruciore di stomaco e reflusso, specialmente nelle persone con malattia da reflusso gastroesofageo, per questo è necessario evitare il consumo in grandi quantità. Nonostante i potenziali benefici per la salute, il succo d'ananas è povero di fibre e ricco di zuccheri. La sua composizione nutrizionale non induce la stessa sazietà del frutto intero tanto da favorire l'aumento di peso. Il consumo di piccole quantità di succo d'ananas al giorno è associato a una riduzione del rischio di diabete 2 e di malattie cardiache ma berne una quantità superiore a 150 ml può comportare l'effetto opposto. Bisogna evitare di bere eccessive quantità di succo d'ananas, altrimenti preferire la tipologia 100%,priva di zuccheri aggiunti.

Conclusioni

Nel succo d'ananas sono contenute un'ampia varietà di vitamine, minerali e composti vegetali che apportano benefici alla salute e proteggono dall'insorgenza di malattie. Molte ricerche scientifiche associano il succo d'ananas alla migliore digestione, alla riduzione dell'infiammazione e alla protezione verso alcuni tipi di cancro. Tuttavia, gli studi condotti sull'uomo sono limitati e non chiariscono i risultati ottenuti dalle indagini in vitro e sugli animali, inoltre gli effetti non sono rapportati alle piccole quantità di succo d'ananas che vengono consumate giornalmente.