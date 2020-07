Jennifer Aniston mostra l'amico malato e invita tutti ad usare la mascherina

Le parole di Jennifer Aniston che, insieme alla sua amica e collega Courteney Cox, mostra la foto di persona intubata e in gravi condizioni dopo aver contratto il coronavirus: «Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questo è realtà»

Da qualche tempo, l'attrice si prodiga per la prevenzione della malattia, per l'uso della maschera e per il distanziamento sociale di fronte alla situazione sempre più critica della pandemia negli Stati Uniti. Nel suo ultimo post su Instagram, ha voluto inviare il messaggio in modo ancora più forte mostrando ciò che il virus può fare anche a persone giovani e sane, raffigurando il suo amico sul letto di un'unità di terapia intensiva : «Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfuggire a questo… se vogliamo che questo tutto finisca (e lo vogliamo, giusto?) l'unico passo che possiamo fare è PER FAVORE indossate una mascherina. Pensate solo a coloro che hanno già sofferto di questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce a tutte le età» E alla fine specifica: «Questa foto è stata scattata ai primi di aprile. Grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere».