Gianfranco Vissani contro la Castelli: Cambi mestiere lei che viene pagata dallo Stato

L'uscita dalla Castelli, che ha invitato gli imprenditori a cambiare lavoro in assenza di clienti, non ha soddisfatto gli addetti ai lavori e non solo, che sui social network e sul web hanno risposto per rime al viceministro economia. Tra i primi a rispondere con fermezza a Laura Castelli, Gianfranco Vissani, chef e ristoratore e volto televisivo di numerosi programmi di cucina. Il cuoco umbro non ha mai nascosto il suo dente avvelenato al governo Conte e questa volta non ha fatto sconti al viceministro: "Dovrebbe cambiare mestiere lei, perché non è all'altezza di giudicare! Si dovrebbe vergognare di quello che ha detto".

All'Adnkronos Gianfranco Vissani non fa sconti: "Dovrebbe cambiare mestiere lei, non i ristoratori che hanno il 13% del Pil. Lei prende lo stipendio dallo Stato o bene o male che faccia. Dovrebbero cominciare a pagare i debiti che lo Stato ha, con me ad esempio, che non sono stati mai saldati da vent'anni".

Nei giorni scorsi Gianfranco Vissani aveva accusato il governo di giocare brutti scherzi a imprenditori e cittadini : "Ci sono tutti gli ambulanti, bar, pasticcerie, alberghi chiusi - vergognoso che un viceministro dica una cosa simile, lei sì che deve cambiare mestiere".