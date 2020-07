In Messico l'avvocato in slip durante la diretta del processo

L'ennesimo errore causato dall'uso troppo spensierato delle trasmissioni in diretta arriva dal Messico con un avvocato dello stato di Tamaulipas che è stato sorpreso senza pantaloni durante un'udienza a distanza da parte del tribunale locale. L'avvocato era convinto che la sua webcam per computer non lo avrebbe mai immortalato sotto la cintura, ma non appena si alza dalla sedia, lo stratagemma per poter stare più a suo agio nella sua casa è saltato, con grande imbarazzo da parte del giudice.

Nel video, che è diventato rapidamente virale in tutto il mondo, l'avvocato si mostra indossando una maglietta, ma non appena si alza, la sua videocamera rivela la biancheria intima. Quando si alza dalla sedia, l'avvocato abbassa lo schermo del PC puntando la webcam direttamente sulla sedia e mostrando a tutti i suoi slip. Un evento imprevisto che ha immediatamente scatenato l'indignazione del giudice Maria del Carmen Cruz Marquina, che lo ha poi rimproverato, dicendo: “Avvocato, lei è senza pantaloni. Questa è un’udienza”.