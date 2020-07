Maddalena Corvaglia: il costume da bagnina infiamma i social

Maddalena Corvaglia ha sedotto i fan dei social network con un tocco piccante nella versione "Baywatch"... Si dice che lei e sua figlia siano in vacanza nel Salento, mentre il suo ragazzo Alessandro Viani è assente.

Ancora una volta, Maddalena Corvaglia ha incendiato i social media con uno scatto provocatori. l'ex di Striscia nella versione "Baywatch" ha sedotto i fan dei social media con il suo fisico scultoreo e un costume bianco lascia poco all'immaginazione.

Al momento, lei e sua figlia Jamie trascorrono le vacanze estive tra le bellezze del Salento - lei è originaria di Galatina e ha rivisto lì la sua famiglia dopo il blocco per il coronavirus. Molti hanno ancora una volta notato l'assenza del suo fidanzato, Alessandro Viani, con il quale solo un anno fa ha scambiato calorosi baci tra le bellezze del Salento. Sebbene le voci di una presunta separazione tra i due stiano diventando sempre più insistenti, la stessa Corvaglia ha rivelato in passato quanto sia importante Viani per lei e sua figlia: “È un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha – e nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”.