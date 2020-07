Sonia Bruganelli... La moglie di Paolo Bonolis si tuffa in mare con i vestiti

Sonia Bruganelli, nota per essere la moglie di Paolo Bonolis, fa un bagno vestita in riva al mare... per ragioni abbastanza serie. L'imprenditrice condivide molti momenti di vacanza che trascorre a Formentera, ma molti sono rimasti colpiti dal fatto che abbia fatto il bagno completamente vestita.

Sonia Bruganelli, che è sempre presa di mira sul web, è una persona estremamente schietta e sincera, anche nel mondo sociale. La moglie di Paolo Bonolis sta trascorrendo una meravigliosa vacanza a Formentera con la sua famiglia e ha voluto pubblicare una foto molto speciale, in cui fa un bagno vestita, mentre qualcuno la fotografa. La donna indossa un abito molto opaco, che immergeva nell'acqua. Essendo un comportamento un po 'strano, è stata lei a decidere di spiegare tutto nel suo messaggio.

Oltre alla foto in cui si trova in acqua, Sonia Bruganelli ha anche pubblicato una foto di un paparazzo in agguato sotto un ombrello, pronto a fare una sessione fotografica mentre nuota. Un'invasione della privacy che Sonia non apprezza molto. "Paparazzo non avrai il mio stomaco"... accompagnando la sua frase con molti volti sorridenti. Bruganelli voleva scherzare sulla sua forma fisica, sottolineando che non intendeva dare ai paparazzi la sua pancia.