Terremoto oggi Udine, scossa di magnitudo 3.7 avvertito in Friuli e in Veneto

Un terremoto di magnitudo 3.7 e profondità 9.3 km è stato registrato il 14.06 il 13 aprile a Forni di Sotto (UD). Il terremoto è stato localizzato nella sala sismica INGV-Roma, per il momento non è stato segnalato alcun danno a persone o cose.

La scossa oggi alle 14.06 nell'alto Friuli. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3,7 con l'epicentro dei Forni di Sotto (Udine) al 14.06. La profondità registrata è stata di nove chilometri. Il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione di molti paesi delle Alpi e anche da Tolmezzo, Belluno e dal distretto di Udine.

Attualmente non ci sono notizie di lesioni o danni. Il Fvg della Protezione Civile ha ordinato un'ispezione delle aree colpite dall'evento sismico. Lo shock è stato avvertito in una vasta area, fino a Sappada e al confine con il Veneto. Il sindaco di Tramonti di Sopra ha già ordinato un controllo delle strutture comunali e della città. Non ci sono danni evidenti anche se l'evento è stato piuttosto esteso e prolungato.