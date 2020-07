Mi color favorito... Wanda Nara ha fatto impazzire i fan con uno scatto sexy

Wanda Nara ha pubblicato una foto che ha conquistato il web, con una serie di specchi davvero piccanti. L'ex commentatore del Grande Fratello VIP sa sempre come provocare e convincere i suoi seguaci. Sono in programma abiti mozzafiato, foto di famiglia, immagini della sua lussuosa villa e della sua piscina. Wanda Nara è un'influencer perfetta, che aggiorna quotidianamente i suoi profili social e coinvolge i suoi seguaci nel suo mondo scintillante.

Tra una posa sexy e l'altra, Wanda Nara riesce sempre a incantare i suoi seguaci.

La moglie di Icardi mostra spesso le sue curve provocatorie con abiti o costumi che lasciano poco spazio all'immaginazione. Una delle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha letteralmente fatto impazzire tutti. Wanda Nar ha utilizzato una serie di specchi per creare un'immagine veramente sensuale e mostrare le sue generose curve.

Ha scritto "mi color favorito", ma non è noto se si riferisca alla fucsia in alto o al nero dei slip. La fotografia della moglie di Mauro Icardi è davvero incredibile. Un primo piano in cui hai una vista mozzafiato della sua scollatura, con una serie di specchi che le hanno permesso di mostrare il suo lato B allo stesso tempo. Wanda Nara è in ottima forma, come sempre, e anche questa volta è riuscita a conquistare tutti. La foto è stata immediatamente presa di mira dagli utenti, alcuni dei quali hanno parlato con bei complimenti, mentre altri hanno preferito concentrarsi sulla volgarità...