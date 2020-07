Ilary Blasi lancia il costume dell'estate... bellissima

Ilary Blasi ha pubblicato una foto su Instagram in un abito e il bikini finto è già diventato una tendenza. La presentatrice lancia spesso nuove mode semplicemente condividendo alcuni dei suoi scatti. La Blasi non ama lo stile minimale, ma lo sappiamo tutti dagli incredibili abiti che indossava al Grande Fratello e nelle sue conduzioni. Di recente, è stata al compleanno di un'amica con una tuta glitterata o in discoteca con un vestito oversize luminoso. A Ilary piace attirare l'attenzione, ma sa anche quando è il momento di vestire in modo più sportivo e rilassato. Ora ha lanciato l'abito estivo, ovvero un bikini finto che è già diventato di moda.

A Ilary Blasi piace sperimentare look originali e sempre diversi anche durante l'estate, cercando sempre di rimanere femminile ma anche comodo. Eccola un costume rosso infuocato sui social network, che è un bikini finto. Sembra un due pezzi, ma in realtà è un modello intero. Questo costume è senza spalline, ha una scollatura sotto il decoltè, ma la pancia e la schiena rimangono coperte. Un look in stile anni '60.

Il decoltè è coperto da un bellissimo fiocco e il colore rosso che ha dato un tocco in più al suo aspetto. Il bikini finto è già diventato una tendenza nell'estate 2020. Un originale costume in stile retrò che riesce a dare sensualità, ma senza essere volgare. Blasi è già riuscita a conquistare tutti con un semplice costume, ma è chiaro che gli si adatta perfettamente. La moglie di Totti è sempre più bella e alla moda, anche se è spesso criticata... ma il suo costume è davvero magnifico.