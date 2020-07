Una Vita news, settimana 11 - 17 luglio: Antonito riceverà una lettera ministeriale

A Una Vita, sarà una settimana complicata per Antonito Palacios che dovrà trovare il modo per eludere la chiamata all'obbligo di leva. La soap Una Vita mostrerà che Antonito riceverà una lettera inattesa, durante la settimana dall'11 al 17 luglio. Il Ministero della Guerra informerà le famiglie di un alto ceto economico che i figli dovranno assolvere l'obbligo di leva. Tra i ricchi borghesi di Acacias c'è anche Ramon Palacios e il figlio Antonito dovrà rispondere alla chiamata militare o verrà considerato disertore. Inoltre Ursula tornerà e sarà irriconoscibile.

Una Vita anticipazioni, puntate dall'11 al 17 luglio: Antonito dovrà affrontare la leva

Grazie alle news provenienti dalla Spagna, scopriamo che durante la settimana dall'11 al 17 luglio 2020, giungeranno problemi per Antonito. Ad Acacias i Palacios, da sempre benestanti, dovranno rispettare la chiamata militare per il giovane rampollo. Il figlio di Ramon riceverà infatti una missiva dal Ministero, con cui verrà convocato in caserma.

Ramon, per evitare che il figlio parta, si appellerà alla legge e fingerà di non essere fisicamente sano. Il Palacios senior invierà un regalo e una lettera d'amore alla sua Carmen, nuova donna che ha colpito il suo cuore, quindi organizzerà una scenetta alquanto comica.

Carmen riceverà la lettera e un ciondolo in regalo, in cambio dovrà attendere che Ramon risolva il problema del figlio. Solo in seguito la relazione con il Palacios verrà resa pubblica e ufficializzata.

Una Vita news: il ritorno di Ursula

Durante le puntate settimanali dall'11 al 17 luglio 2020, assisteremo anche al ritorno di una nostra "vecchia" conoscenza, la dark lady del ricco quartiere spagnolo. Si tratterà di Ursula che vagherà per Acacias. In una condizione patetica, vestita da stracciona, verrà notata da Cesáreo. Fabiana e ad Agustina, dopo essere state avvertite, cercheranno di aiutarla.

Cinta, nel frattempo, si incontrerà senza che alcuno la veda con Victoriano. A lui chiederà di indagare, Emilio, a sua volta, starà alle calcagna di Cinta. Felicia invece terrà gli occhi bene aperti su Victoriano e sospetterà che egli spacci soldi falsi. Ella inviterà Emilio a stare molto attento.

Cinta verrà invitata dal suo agente a recarsi dal proprietario di un teatro e organizzare una sua esibizione, la donna accetterà di buon grado.

Ursula non vorrà essere aiutata

Ursula rifiuterà di essere aiutata da Agustina e Fabiana e, ruberà a Jacinto le chiavi dell'appartamento degli Alday e si recherà nell’abitazione di Samuel e Genoveva. Quest'ultima la sorprenderà e la caccerà con cattiveria. Così la perfida donna tornerà dalle cameriere a cui svelerà di non avere alcun lavoro.

Servante convincerà Jacinto ad appropriarsi di un'agenda appartenente a uno scienziato, che non conterrà purtroppo formule, ma solo sconcerie.

Le anticipazioni di Una Vita, relative alla settimana dall'11 al 17 luglio, per il momento si fermano, presto ne aggiungeremo altre.