Coronavirus : positiva la fidanzata del figlio di Donald Trump

Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump jr e impegnata nella raccolta fondi per la campagna del presidente, è positiva per il coronavirus.

Lo ha annunciato il capo dello staff del comitato da lei guidato, Sergio Gor, secondo il quale "dopo essere risultata positiva, Kimberly è stata immediatamente messa in isolamento per limitare qualsiasi contatto".

Guilfoyle è risultata positiva al coronavirus nel South Dakota prima di partecipare all'evento con il presidente sotto il Monte Rushmore per le celebrazioni del 4 luglio. Una fonte vicina alla campagna ha detto che la ragazza non era con Trump, con il quale non aveva avuto contatti di recente, l'ultimo risalente al 20 giugno, al raduno di Tulsa, in Oklahoma.

Kimberly "sta bene e sarà risottoposta a tampone per assicurare che la diagnosi sia corretta, dal momento che è asintomatica, ma in via precauzionale cancellerà tutti i prossimi impegni", ha aggiunto Gor, secondo cui Donald Trump jr. "è risultato negativo, ma anche lui si è messo in isolamento e ha cancellato tutti gli eventi pubblici".