HYPER SCAPE NUOVO BATTLE ROYALE UBISOFT

Scopri un nuovo e frenetico battle royale urbano con un test tecnico

per PC a tempo limitato

Ubisoft annuncia Hypeùr Scape, un frenetico sparatutto in prima persona free-to-play in stile battle royale urbano. Sviluppato da Ubisoft Montreal, Hyper Scape è ambientato nel lontano futuro del 2054, dove fino a 100 concorrenti hanno raggiunto la città virtuale di Neo-Arcadia per affrontare una serie di frenetici scontri ricchi d’azione e conquistare il titolo di campioni. A partire da oggi, Hyper Scape è disponibile in un test tecnico per PC a tempo limitato in molti territori di America del Nord ed Europa. I giocatori interessati potranno provare il gioco durante il test tecnico seguendo i creatori di contenuti che trasmetteranno Hyper Scape su Twitch con tanto di Twitch Drop. L’elenco completo è disponibile qui. L’accesso sarà limitato, ma ulteriori drop saranno resi disponibili durante l’intera durata del test tecnico.

Hyper Scape è stato sviluppato da zero per creare un’esperienza battle royale intensa, verticale e frenetica. Squadre di tre giocatori e utenti singoli possono immergersi nella futuristica città virtuale di Neo-Arcadia per affrontare dinamici scontri a fuoco, passando da stretti vicoli ad ampi tetti e interni letali.

Hyper Scape introduce le Hack, abilità che i giocatori potranno ottenere nello scenario di gioco proprio come le armi. Le Hack garantiscono capacità offensive e difensive adatte a ogni stile di gioco. Piazzare una mina, rintracciare un nemico, proteggere la propria squadra con una parete o diventare invisibili per sorprendere gli avversari sono solo alcuni degli esempi di Hack che i giocatori potranno combinare e usare facilmente. Inoltre, tutte le Hack e le armi possono essere potenziate attraverso la meccanica della fusione per produrne versioni ancora più potenti.

Hyper Scape rinnova e stravolge la formula dei battle royale in molti modi e con elementi come l’imprevedibile Decadimento, che dissolve la mappa di Neo-Arcadia in vari schemi, o l’esclusiva meccanica dell’Eco, che mantiene i giocatori attivi nella battaglia anche quando sono a terra. Al termine di una partita di Hyper Scape, inizierà un avvincente scontro finale con la comparsa sulla mappa della corona di Hyper Scape. I giocatori potranno conquistare la vittoria in due modi, ottenendo e controllando la corona per 45 secondi o diventando l’ultimo giocatore o l’ultima squadra a restare in gioco.

Hyper Scape è divertente da giocare e gratificante da guardare. Sviluppato in collaborazione con Twitch, l’estensione Hyper Scape Crowncast per Twitch intratterrà gli spettatori consentendo loro di influenzare il gioco in tempo reale, creando un’interazione assolutamente inedita tra streamer e fan. Gli spettatori potranno avere anche un impatto in tempo reale sulla battaglia, votando alcuni eventi che influenzeranno tutti i partecipanti a una partita, come una bassa gravità o munizioni infinite.

“Abbiamo creato qualcosa di davvero unico e nuovo, ottimizzando l’esperienza per concentrarsi sul divertimento e l’intensità. Siamo davvero felici di consentire ai giocatori di provarlo e non vediamo l’ora di sapere che cosa ne pensano”, ha dichiarato Graeme Jennings, produttore senior di Hyper Scape in Ubisoft Montreal. “Ma siamo solo all’inizio. Hyper Scape è un universo creato per espandersi e i nostri giocatori potranno assistere ai suoi inizi persino durante il test tecnico.”

“Ciò che rende Twitch così unico è il coinvolgimento in tempo reale tra i nostri streamer e i propri fan. Mentre tradizionalmente questo tipo di interazione riguardava soprattutto i commenti al gameplay, Hyper Scape porta gli spettatori nel gioco stesso, consentendogli di partecipare attivamente”, ha dichiarato Sharmeen Browarek Chapp, vicepresidente delle community dei prodotti di Twitch. “Il fatto che ora i fan possano influenzare direttamente l’impatto di ciò che succede nel gioco per aiutare o sfidare gli streamer è un’esperienza completamente nuova. Siamo davvero lieti di collaborare con Ubisoft in questo progetto e non vediamo l’ora di mostrare alle nostre community tutto ciò che abbiamo in serbo per loro!”

Hyper Scape sarà inizialmente disponibile in un test tecnico chiuso e a tempo limitato per PC da oggi fino al 7 luglio. La modalità con squadre di tre giocatori Crown Rush è ora disponibile. Mentre la modalità per giocatore singolo a tempo limitato Dark Haze sarà disponibile successivamente durante la prova tecnica. Prova che includerà anche un pass battaglia di 10 livelli, mentre tutti i progressi e gli oggetti ottenuti saranno trasferiti alle future sessioni live e anche al lancio della versione completa.

Per maggiori informazioni su come accedere a Hyper Scape, visitare: https://hyperscape.com/TechTestFAQ

Per tutte le ultime novità su Hyper Scape, visitare https://hyperscape.com/







Leggi su insidethegame.home.blog