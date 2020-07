GTA ONLINE – Festeggia l’Independence Day

Festeggia l’Independence Day in GTA Online. Ricompense speciali in Lotte tra business, sconti e altro

Questa settimana, ottieni delle vere chicche patriottiche oltre alle classiche ricompense in GTA$ e RP nelle Lotte tra business, come la maglietta Statua della Spensieratezza o il cappello birra Supa Wet. In più, approfitta del 50% di sconto su articoli come il Cannone pirotecnico, il Monster Truck Liberator, abbigliamento e pitture facciali a tema e molto altro.

Ricompense doppie nella serie della base missilistica

Vai sottoterra e ottieni GTA$ e RP doppi nelle serie della base missilistica: competi in modalità a squadra mozzafiato, come Quattro colpi e via, Juggernaut e Slasher, dal cuore di Mount Chiliad.

Prova a vincere la Western Sovereign

Questa settimana la Western Sovereign è in palio come primo premio al Casinò e Resort Diamond. Sarebbe l’ideale per dirigersi su una rampa e spiccare il volo verso il monumento storico più vicino. Ricorda solo di indossare il casco. I cappelli da birra assomigliano a dei caschi, no?

SCONTI

Il Mammoth Avenger e relative personalizzazioni sono in sconto del 60%. In più, puoi evitare la massa acquistando un bunker a un prezzo da capogiro o approfittare di una serie di sconti su vari veicoli e proprietà.

50% di sconto sui veicoli:

Mammoth Thruster

HVY APC

Pegassi Oppressor Mk II

Mammoth Tula

RM-10 Bombushka

V-65 Molotok

Emperor ETR1

Bravado Gauntlet Hellfire

Buckingham Luxor

Buckingham Luxor Deluxe

Buckingham Swift

Buckingham Swift Deluxe

50% di sconto per l’Independence Day

Monster truck Liberator

Moto Sovereign

Moschetto

Cannone pirotecnico

Clacson

Fumogeni per pneumatici e paracadute

Pitture facciali

Abbigliamento

Livree del COM

Livree per arma Mk II

Tagli di capelli

Maschere

Fuochi d’artificio

Zaino USA

70% di sconto su bunker, hangar e basi operative

TWITCH PRIME

I giocatori di GTA Online che hanno collegato i propri account di Twitch Prime e del Social Club potranno guadagnare il primo bonus da 200.000 GTA$ di una nuova serie semplicemente giocando a GTA Online tra il 2 e l’8 luglio. Sarà possibile ottenere fino a 1.000.000 di GTA$ omaggio da ora al 29 luglio.

È inoltre possibile ottenere un rimborso completo sull’acquisto della sala giochi di Pixel Pete e approfittare degli sconti sulla roadster Declasse Mamba (-70%) e sul velivolo V-65 Molotok (-80%).

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

VANTAGGI DI PLAYSTATION PLUS

I membri di PlayStation Plus che giocheranno tra oggi e il 5 agosto riceveranno 1.000.000 di GTA$, che verranno depositati sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dall’accesso. Ottieni 1.000.000 di GTA$ ogni mese in GTA Online fino alla sua uscita su PlayStation 5.

